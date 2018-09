A pesar del bloqueo la medicina cubana es ejemplar, dice experto de EE.UU

A pesar del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba, la medicina cubana es ejemplar, aseveró en esta capital el doctor en Ciencias Daniel Curiel, de origen argentino.

En declaraciones a la Agencia Cubana de Noticias, el Profesor de Medicina en la división de Hematología de la Universidad de Utah, y director del Programa de Trasplante de células Hematopoyéticas de esa casa de altos estudios, señaló el impacto negativo de esta política en los servicios médicos cubanos por su carácter extraterritorial.

Cuba tiene una medicina muy bien estructurada y en parte creada y generada por la limitación de recursos, pero a pesar de ello el nivel médico es excelente en muchas áreas y los profesionales son tan buenos como los de cualquier otro país, enfatizó.

Conozco cómo se trabaja en Estados Unidos y en toda Latinoamérica y en la región casi todo se hace con mucho esfuerzo, recalcó Daniel Curiel, quien participa en el I Intercambio Interamericano sobre Trasplante Hematopoyético que sesiona en el Instituto de Hematología e Inmunología (IHI) hasta mañana.

Tenemos mucho que aprender unos de otros, desgraciadamente hay gente que desconoce hasta qué punto el bloqueo puede afectar el cuidado de un paciente, y para mí no debería imposibilitar nuestro intercambio como médicos, significó el experto.

Ojalá que este primer encuentro entre Cuba y Estados Unidos no sea un evento aislado, sino el comienzo de una relación más constituida y que eventualmente genere trabajo conjunto, también en otras áreas de la medicina, resaltó el doctor Daniel Curiel.

Agradeció, en nombre de los catedráticos de Estados Unidos que asisten al foro la invitación del Instituto de Hematología e Inmunología para hacer una puesta al día de los últimos adelantos en esta rama de la medicina que requiere mucho trabajo.

Profesionales cubanos y prestigiosos expertos de universidades e instituciones de Estados Unidos intercambian experiencias sobre trasplante hematopoyético e incluye varias conferencias sobre ese proceder que en Cuba se inició en 1985 y se desarrolla en niños y adultos.

El Doctor en Ciencias Antonio Bencomo, Presidente de la Sociedad Cubana de Hematología y vicedirector de Medios Diagnósticos del IHI explicó a la ACN que este evento surgió por la necesidad de incrementar el trasplante hematopoyético para el tratamiento de enfermedades malignas, en este caso de las leucemias, las principales enfermedades oncohematológicas que se tratan en esa institución.

El trasplante es una terapia curativa para la mayoría de las enfermedades de este tipo que no responden a los tratamientos convencionales, pero la disponibilidad de donantes compatibles es muy escasa y a nivel internacional se están buscando alternativas a partir de los familiares que no sean idénticos para abordar esta terapéutica y lograr mejores resultados, precisó.

Fundado en 1966, el IHI lidera la investigación y el tratamiento de enfermedades hematológicas e inmunológicas, con excelentes resultados en la aplicación de tecnologías y terapias.