Abastecimiento de aceite: lo que pasó y lo que pasará

“Si ves aceite en algún lugar cómprame tres o cuatro pomos”, se escucha en las calles por estos días; también abundan los mensajes en las redes sociales sobre la “desaparición” del producto en las tiendas ¿qué pasa con el aceite y qué se hace para solucionarlo?

En declaraciones a la prensa, Harley Trujillo, director general de la Empresa de Aceites y Grasas Comestibles Habana, aclaró que desde inicios del año hubo una demora en los arribos de los buques de materia prima que necesita la empresa para su producción.

El directivo explicó que en cuanto se estabilizó la entrega de materias primas, se aceleró un proceso productivo continuo, de 24 horas, que posibilitará mayor presencia de aceite envasado en la red de tiendas.

Los establecimientos que venden en divisa así como también el sistema de comercio de la canasta básica familiar, se benefician actualmente con la producción de más de 130 toneladas de aceite que se ha ejecutado diariamente en las últimas cinco jornadas.

No existe dificultad para que se restablezca y se mantenga el aprovisionamiento en las tiendas, enfatizó Trujillo.

Informó que se cuenta con la capacidad tecnológica para suplir las necesidades de aceite de la población de la parte occidental del país; con la materia prima y la tecnología de nuestro lado, se puede estabilizar la situación, puntualizó.

Desde el sábado 23 de febrero, día en que comenzó la producción acelerada, la Empresa de Aceites y Grasas Comestibles Habana ha entregado más de 700 toneladas de aceite, afirmó Trujillo.

El directivo no definió el período de normalización de la entrega del producto, pero dejó claro que no hay motivo para esperar o “prepararse” para un período de escasez o desabastecimiento, que es, a todas luces, lo que le preocupa a la población.

De acuerdo con Trujillo, el plan de producción de la empresa está entre las mil 500 y mil 600 toneladas mensuales, en lo que va del año se han producido dos mil 965 toneladas (hasta el 28 de febrero), superior a igual período del año 2018 pero inferior a lo estimado.

Expresó que el acaparamiento por temor a la escasez, también tiene efectos sobre la disponibilidad del producto en las tiendas.

Sobre los meses por venir, Trujillo adelantó que la empresa tiene concebido un incremento de cinco mil toneladas en su producción con respecto a otros calendarios, en aras de dar respuesta a la elevación de las demandas de la población y de un sector emergente como el cuentapropista.

Terminar las largas colas en los supermercados no es cosa de dos días. El regreso del “perdido” al mostrador, depende de las contrataciones en tiempo, las importaciones, los financiamientos y la voluntad traducida en organización y control.