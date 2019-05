Alberto Fernández y Cristina Fernández: nueva alianza política en Argentina

«Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos, él como candidato a presidente y yo como candidata a vice…», señaló Cristina Kirchner.

El precandidato a la Presidencia de Argentina, Alberto Fernández, aseguró que se rencontró con la exmandataria Cristina Kirchner en 2017, luego de nueve años sin verla tras distanciarse por diferencias políticas.

Tras el anuncio la víspera de la actual senadora, de que será compañera de fórmula de Fernández, al postularse a la vicepresidencia, el exjefe de Gabinete de Néstor Kirchner sostuvo que el rencuentro sirvió para recuperar la amistad que tenían ambos políticos.

«Pasaron nueve años sin vernos, casi 10, ese tiempo hizo que el rencuentro haya sido un rencuentro donde recuperamos la amistad que habíamos tenido, el afecto, donde saldamos todo lo que nos cuestionamos, lo que nos permite trabajar con mucha confianza el uno con el otro. Me emocionó mucho, mucho, el ofrecimiento de Cristina».

«Tengo un respeto enorme por Cristina, hemos tenido muchas diferencias y las seguimos teniendo, pero gracias a Dios pudimos rencontrarnos en el afecto más allá de esas diferencias», explicó.

Entrevistado por el diario Página 12, el ahora precandidato presidencial admitió que durante el gobierno de Néstor Kirchner él había forjado un vínculo muy fuerte con la actual senadora, razón por la cual varios, dentro del espacio político, lo acusaban de estar más de su lado que junto con el presidente.

«La conocí casi antes que a Néstor y tejí un vínculo de amistad. Tanto fue así que los pingüinos me decían que yo era un Cristino», recordó Fernández, de cara a los comicios presidenciales de octubre en los que se presentará en la fórmula del Partido Justicialista-Unidad Ciudadana.

Al referirse al video que grabó la expresidenta para anunciar su decisión de ir por la vicepresidencia, Alberto Fernández indicó: «Me encantó ayudarla en este tiempo a salir del lugar en la que la estaban poniendo. Hoy (por ayer) volví a hablar con ella después de ver el video y me volví a emocionar. Solo le dije: “Gracias, gracias por la amistad que pudimos recomponer”».

Cristina Fernández de Kirchner fue presidenta de Argentina del 10 de diciembre de 2007 hasta el 9 de diciembre de 2015, mientras su marido Néstor fue jefe de Estado entre 2003 y 2007. Murió tres años después.

Fernández dio muestras de su ánimo de sumar a todos los sectores del peronismo para enfrentar a Mauricio Macri. En ese plano destacó con nombre y apellido a los gobernadores peronistas que lo llamaron para felicitarlo y manifestarle su apoyo e hizo una referencia puntual el cordobés Juan Schiaretti.

El oficialismo respondió ante la fórmula presidencial Fernández-Fernández con desconcierto y alusiones veladas, como la que hizo el presidente Mauricio Macri ayer en un acto en Villa Pueyrredón. Allí, el Jefe de Estado defendió su gestión y expresó que «volver al pasado sería autodestruirnos».

«Soy el mismo Alberto Fernández que elogiaban cuando yo la cuestionaba a Cristina y que ahora que me acerco a Cristina me han convertido en un demonio para ellos pero no es mi problema. Es un problema de ellos que deben resolver con un sicólogo», enfatizó.

Tomado de Juventud Rebelde