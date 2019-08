Alcaldesa de San Juan impugnará en tribunales al nuevo gobernador de Puerto Rico

Bajo la premisa de que ha usurpado el cargo, la alcaldesa capitalina Carmen Yulín Cruz Soto impugnará en el Tribunal Supremo de Puerto Rico la legitimidad del nuevo gobernante puertorriqueño Pedro Pierluisi.

El municipio de San Juan, dijo, presentará el próximo lunes un recurso extraordinario para que el máximo foro judicial de Puerto Rico revoque el mandato que Pierluisi asumió en la tarde del viernes, luego que a las 17:00, hora local, Ricardo Rosselló Nevares dejó el cargo después de intensas manifestaciones que reclamaron su renuncia.

Pierluisi, quien en el cuatrienio pasado fuera delegado electo ante el Congreso de Estados Unidos, fue designado secretario de Estado un día antes de renunciar por Rosselló Nevares, por lo que solo fue confirmado por la Cámara de Representantes, no así por el Senado, que lo hará el lunes.

Al asumir las funciones de gobernador, tras jurar el cargo el viernes en una residencia privada ante la jueza del Tribunal Apelativo Luisa M. Colom García, Pierluisi advirtió que el Senado no tenía jurisdicción en su caso, porque ‘ya no soy secretario de Estado, sino gobernador‘. Posteriormente dijo a los periodistas que si el cuerpo legislativo no lo avalaba, dejaba la gobernación para que la ocupara la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, a quien corresponde en el orden de sucesión constitucional al estar vacante la secretaría de Estado.

La designación de Pierluisi ha sido duramente criticada por distintos sectores del país por sus vínculos con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) impuesta por Washington y por ser cabildero de empresas como AES Puerto Rico, que produce energía eléctrica a base de carbón, por lo que ha provocado contaminación en distintos municipios del país.

‘A lo mejor esto se resuelve con un voto negativo del Senado, pero a lo mejor no, por lo que hay que aclarar la constitucionalidad de la Ley 5 que es una enmienda a la Ley 7 de 1952, para que Puerto Rico no pase por otro proceso como este’, explicó la alcaldesa Cruz Soto, quien aclaró que no le gusta Vázquez Garced, por expresiones antiética que ha hecho, pero correspondería a ella ocupar la gobernación.

Rosselló Nevares tuvo que renunciar después de 12 días de manifestaciones, dos de estas multitudinarias que paralizaron el país, después del arresto de dos altos funcionarios de su gobierno y cuatro empresarios allegados por corrupción y la divulgación de un chat de Telegram en el cual se burlaba del pueblo junto a varios funcionarios de su círculo íntimo.

