Alertan sobre intensidad de las lluvias durante el mes de junio

Si junio constituye el segundo mes del período lluvioso en Cuba, de mayo a octubre, también lo es como promedio del año, advirtió el Boletín de Vigilancia del Clima, del centro del mismo nombre.

Una parte considerable de los acumulados de precipitación ocurre asociada a eventos de varios días de duración, que se dan principalmente en las primeras dos decenas del mes, explicó la publicación en su más rediente edición.

Obedecen a la influencia de los sistemas migratorios de la zona tropical, tales como las ondas y las bajas tropicales, y de su importante interacción con sistemas de latitudes medias.

Aclaró el boletín, no obstante, que el daño directo de los ciclones tropicales es poco frecuente, pero cuando acontecen suelen producir grandes precipitaciones.

También comienza en el sexto mes del año la fase de gran actividad de las tormentas eléctricas, que no se inicia simultáneamente en todas las regiones y se manifiesta por un gradual incremento, sobre todo durante la tarde y primeras horas de la noche, en asociación con el calentamiento diurno, de acuerdo con el propio folleto digital.

En el caso de la región del océano Atlántico, incluido el Mar Caribe y el Golfo de México, el período de los ciclones tropicales sucede entre junio y noviembre, por lo que es considerado el de la temporada ciclónica oficial.

Sin embargo, el hecho no significa que el primer organismo tropical de una temporada determinada no se pueda originar en otro mes que no sea junio, alertó en su texto el Centro del Clima, del Instituto de Meteorología.

Ejemplificó con el hecho de que en mayo pasado se formó la tormenta subtropical Alberto, que se caracterizó por producir lluvias torrenciales e incluso no se recuerda que un fenómeno de este tipo haya influido en el comportamiento del tiempo en Cuba, como lo hizo.

Especificó que la etapa más activa de la temporada ciclónica va de agosto a octubre, la de mayor intensidad en septiembre y la de su extraordinaria presencia en octubre, no solo por el número de ciclones tropicales, sino por la incidencia de la cantidad de huracanes extremados.

Alberto encabezó la lista de ellos para la actual temporada y la completan Beryl, Chris, Debby, Ernesto, Florence, Gordon, Helene, Isacc, Joyce, Kirk, Leslie, Michael, Nadine, Oscar, Patty, Rafael, Sara, Tony, Valerie y William.