Almas nobles para auscultar temores

He de admitir mi “debilidad” por las almas nobles y/o las mentes brillantes. Cuando las encuentro, me deleito con ellas, disfruto sus señales, me regocijo del hallazgo. Me vuelvo también estratega: propicio acercamientos y premedito diálogos; no escatimo esfuerzos en atraernos. Pero con mi (o debería decir nuestro) último descubrimiento tales técnicas no son aplicables.

Tenemos cita a una hora fija, él nunca falla. Ni la complicidad de un horario inviolable ha bastado para evitar las distancias, solo físicas, que impone un centro de prensa acondicionado a más de 600 kilómetros de donde vivo. Aún así, a las 11 de la mañana, él se sienta, yo me siento, allá encienden las cámaras y aquí prendo yo el televisor, hace casi un mes compartimos rutinas.

Es así como he descubierto a un hombre inteligente, y por sus maneras intuyo que es también un hombre bueno. ¿Ya les había dicho que estos seres me apasionan? Sin embargo, en estas circunstancias, yo no puedo decir que agradezco haberlo conocido, mire usted que paradoja. Alberto Francisco Durán García (o el doctor Durán como ya le decimos) y yo hemos tenido una muy mala anfitriona, capaz de llenar nuestros diálogos de presentación con palabras tan fuertes y tristes como pandemias, enfermos y muertes.

Él es el elegido para hacernos tales comunicados, en parte por su cargo de Director Nacional de Higiene y Epidemiología que así se lo exige, pero supongo que también se lo hayan pedido sus superiores, esos que sí le conocen y tienen la certeza de su valía.

Y la elección se agradece. El Doctor Durán nos ha auscultado bien los temores para despejarnos con cada dato y análisis las dudas. Pantalla mediante, lo percibimos preocupado, laborioso, sensible, con desvelos acumulados, pero sereno. Sabemos de su hipertensión, calculamos que su almanaque sobrepasa los 60 años, y podemos adivinar los ajetreos y zozobras con los que alterna sus días, también sus noches.

Podría pensarse que no, pero ya empezamos a conocernos. Hace dos años, cuando para la mayoría de nosotros andaba en el anonimato, cerca de 500 votos de sus compañeros lo posicionaron en su actual cargo.

Hoy, esos buenos matemáticos con los que se codea para descifrar curvas de contagio, pueden multiplicar y elevar a la enésima potencia esas cinco centenas iniciales, no lo duden: hay millones de cubanos apostando por él.