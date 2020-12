Año nuevo, economía nueva

Como ya es sabido, el primero de enero comienza en Cuba la llamada Tarea Ordenamiento. El «día cero», iniciará la unificación monetaria y cambiaria, la eliminación de algunos subsidios y gratuidades, la transformación en los ingresos y salarios, así como en los precios.

El país se alista para adentrarse en un momento caracterizado por la transformación económica y el marcado impulso al sector productivo, con el objetivo primordial de mejorar la calidad de vida del pueblo. En el programa televisivo Mesa Redonda, las ministras de Trabajo y Seguridad Social y de Finanzas y Precios ofrecieron detalles sobre la reforma integral de salarios y pensiones, los nuevos precios de los productos y servicios, entre otros temas. Le proponemos un resumen de sus intervenciones.

Marta Elena Feitó, ministra de Trabajo y Seguridad Social.

– El salario es la fuente principal para financiar el consumo de los trabajadores y sus familias.

– Con estas transformaciones se busca eliminar un grupo de distorsiones salariales para estimular la incorporación al empleo y la promoción de cargos administrativos.

– Se fija el salario mínimo, las pensiones y las prestaciones teniendo como referencia el costo de la canasta básica de bienes y servicios.

– El salario mínimo se fija en 2 100 pesos cubanos, equivalente al costo de la canasta básica de bienes y servicios multiplicado por el coeficiente 1.3, más la contribución a la seguridad social.

– La escala salarial está integrada por 32 grupos.

– El salario máximo se fija en 9 500 pesos cubanos.

– La escala salarial se jerarquizó priorizando a algunos trabajadores como los pertenecientes al sector de la Salud, de Educación y de polos investigativos. Se tuvo en cuenta la complejidad, intensidad y responsabilidad del trabajo.

– En el sector empresarial los salarios aumentan hasta 9.6 veces y en el presupuestado 3.9 veces.

– El estipendio de los estudiantes también tendrá modificaciones.

– Se eliminan en el salario escala los pagos adicionales, los sistemas de estimulación y otros pagos en CUP y CUC.

– Se mantienen los pagos por categorías (Máster: 440 CUP, Doctor: 825 CUP), por impartir docencia en Salud Pública, y las profesiones que se certifican internacionalmente.

– En el sector empresarial se eliminan los sistemas de pagos por resultados asociados al cumplimientos de indicativos directos.

– El salario está formado por una parte fija que es el salario escala; y una parte móvil asociada a los resultados , pago a destajo y la distribución de utilidades al aporte individual.

– El salario en la inversión extranjera se fija por acuerdo entre la empresa empleadora y la empresa con capital extranjero.

– Se realizará un anticipo de mil pesos cubanos para cada uno de los trabajadores asalariados,las licencias de maternidad, subsidio por maternidad e interruptos que están recibiendo garantía salarial. No recibirán este anticipo las personas que están en licencia sin sueldo, los interruptos que injustificadamente no aceptaron reubicación de empleo. Ocurrirá a partir del 23 de diciembre.

– La pensión mínima está fijada en 1528 pesos cubanos, valor de la canasta básica de bienes y servicios. Quienes reciben más 501 CUP, se les sumará 1528 CUP a la cuantía de pensiones.

– Las prestaciones por maternidad y subsidios se modificarán aplicando al nuevo salario el porcentaje que corresponda.

– Los pagos anticipados de las pensiones de la Seguridad Social se realizarán el 17 de diciembre en las Sucursales Bancarias y Unidades de Correos.

Meisi Bolaños Weiss, ministra de Finanzas y Precios:

– Se continúa pagando el 5% de la contribución especial a la Seguridad Social, sobre el total de los ingresos salariales.

– El trabajador que perciba menos de 3260 pesos cubanos no recibirá gravámen sobre su salario.

– Se aplicará un impuesto del 3% sobre los ingresos personales al exceso de 3260 y hasta 6510 pesos cubanos.

– El exceso de 9 510 CUP y hasta 10 000 se aplicará una tasa de 5% de impuestos.

– No se han aumentado los aranceles aduaneros.

– Crecen los precios de los productos importados al nivel de la tasa de cambios.

– Los precios de los productos nacionales no podrán crecer más que los importados, en el entorno de 12 veces por el efecto de la devaluación de la moneda nacional y la reforma salarial.

– Se han diseñado medidas para contener la inflación: centralizarse precios de producciones y servicios de carácter transversal y de alto impacto, fijar límites de crecimiento a los precios mayoristas descentralizados.

– Se eliminarán los subsidios y las gratuidades indebidas.

– Permanencerán subsidiados los productos de alto impacto.

– Los precios minoristas se incrementan porque tienen incidencia de la devaluación de la moneda, la reforma de salarios y del costo de los productos mayoristas.

– Se mantendrán centralizados los precios d los productos con alto impacto en la población.

– Los productos que reciben los niños, las dietas de las embarazadas y de personas con enfermedades crónicas, los calzados ortopédicos, servicios de ópticas, entre otros, mantendrán el precio actual, pues seguirán subsidiados por el presupuesto del Estado.