Antonieta o el suicidio, un acierto teatral

El sello joven del teatro cubano contemporáneo hace presencia en el Primer Encuentro Internacional de Teatro “Pueblos Escena”, con sede en Ciego de Ávila.

Antonieta o el suicidio, trabajo de tesis de la actriz avileña Hanny Gómez Cunill, estudiante de la Facultad de Arte Teatral de la Universidad de las Artes en Cuba, llegó a la escena del Teatro Principal para confirmar la renovación estética y conceptual que sufre el teatro cubano y los valores del protagonismo joven en la escena.

El texto original del dramaturgo cubano Salvador Lemis, ahora bajo la dirección del profesor José Miguel (Jochi) Díaz Per, permite la reflexión sobre la vida y la muerte y define la línea defensiva del valor de la mujer como ser social, exponiendo la historia de vida de cinco mujeres que se suicidaron en circunstancias distintas.

A través de la técnica de teatro arena, el público se acercó al talento de la joven avileña, que vive la piel de tantas mujeres, para reforzar el mensaje de paz y amor.

La propia Hanny Gómez Cunill asegura: … me siento identificada con todas esas mujeres, aunque no he tenido una vida trágica como ellas, por ejemplo Isadora Duncan perdió a sus hijos e imagino su dolor, aunque no soy madre, Sara Bernhardt, una excelente actriz, terminó haciendo teatro en una silla de ruedas actuando para el ejército, porque ella tenía deseos de seguir adelante, a pesar de sus limitaciones físicas… Yo me identifico con esas mujeres por el deseo de hacer, de seguir adelante, pero a la vez se sienten tan perdidas, tan frustadas, tan solas, que se necesita acercarse a ellas y vivir en sus pieles para saber o al menos comprender los motivos que las llevaron al suicidio y a la muerte…

La pericia en la dirección teatral de Jochi permite valorar un producto actoral de excelencia, pues a decir de él: … aprovecho todos los recursos en los alumnos actores, si tienen la posibilidad de cantar, bailar, junto a la actuación, yo lo aprovecho al máximo, más allá que la academia le de herramientas conceptuales, la práctica y otros elementos, pero como poética personal mía exploro y saco del actor lo que más puedo…

Aantonieta o el suicidio, aún en preoceso de reconceptualización, se exhibirá en los escenarios de La Habana luego de graduada la actriz, con la intención de mostrar al público cubano los resultados de formación de los alumnos del Instituto Superior de Arte (ISA) en la especialidad de teatro.