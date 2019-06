Anuncian la venta de uniformes escolares para los meses de julio y agosto

La venta de los uniformes escolares se realizará a finales del mes de julio y durante todo el mes de agosto, anunció hoy Nancy Valdés, viceministra de Comercio Interior (Mincin), en el programa televisivo Mesa Redonda.

Según declaró, la comercialización de las prendas será por grupos: primero comprarán aquellos padres con pequeños que cambien de nivel de enseñanza, es decir, los que ingresan en preescolar, séptimo grado, décimo, el instituto politécnico o las escuelas pedagógicas.

Destacó que a los priorizados se suman los pioneros que accederán al quinto grado, pues los niños cambian de short a bermudas.

A partir de la segunda quincena de agosto, acotó, será la venta de los uniformes de los estudiantes restantes, es decir, los que continúan un nivel de enseñanza.

Como parte de las iniciativas se decidió ampliar la red comercial, de tal forma que en mil 183 establecimientos se venderán uniformes con un horario extendido que incluye todos los días de la semana.

De acuerdo con la ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez, quien también compareció en el programa televisivo, si bien desde hace varios meses estaban listos los bonos necesarios para la compra de los uniformes, no

será hasta principios de julio que comenzará la distribución de los mismos.

Aclaró que en el caso de los que comprarán en la segunda etapa, en el propio documento se precisa que podrán adquirir los productos en la última quincena de agosto.

Nancy Valdés dijo que el retraso en la venta de los uniformes se debe a la llegada tardía de las materias primas necesarias para la confección de los mismos, lo cual se produjo en las primeras fechas del presente mes.

Mirla Díaz, vicepresidenta primera del Grupo Empresarial de la Industria Ligera (Gempil), añadió en la Mesa Redonda que tan pronto llegaron los tejidos al país, se transportaron a los almacenes y luego a las unidades de confección.

Por eso, afirmó, en la actualidad se trabaja en más de 60 fábricas en 56 municipios del país para la producción del uniforme escolar, y se espera terminar en agosto próximo.

Explicó que la situación del país en cuanto a la disponibilidad no es homogénea, y que hay provincias como La Habana, Santiago de Cuba y Matanzas en las cuales el contexto es más favorable.

Significó que, debido a ello, en algunos lugares comenzará la comercialización antes, y que poco a poco se irán sumando los territorios en función de las posibilidades.

Valdés insistió en que el inicio de las ventas se dará a conocer por todos los medios de difusión, y pidió a los padres que no se desesperen, pues el tema del uniforme es de alta prioridad en el país.

Durante su intervención manifestó también que desde el Mincin se han habilitado diversos canales de comunicación para que la población haga llegar sus preocupaciones.

En tal sentido, se puede llamar a los números 7 868 35 36 o 7 868 35 49, escribir al correo consumidor@mincin.cu, o visitar la página del Ministerio en las redes de Facebook y Twitter.

Significó además que están habilitados en la Isla unos 182 talleres de confecciones, los cuales tendrán tarifas módicas para aquellos padres que vayan a ajustar la talla del uniforme de sus pequeños.

La titular de Educación aprovechó la emisión para destacar que, si bien el próximo será un curso con múltiples dificultades debido a la guerra económica de los Estados Unidos hacia la Mayor de las Antillas, se han tomado todas las medidas necesarias para garantizar la cobertura docente con calidad.

Aseguró que se ha dado prioridad a la adquisición de lo indispensable para el inicio escolar: papel, libretas, lápices, tizas, recursos como acuarelas y plastilinas, además de los módulos del maestro.

Con respecto a la disponibilidad de la bibliografía, informó que hasta el momento está garantizado el 77 por ciento del plan de libros de texto, y que, en el caso de los cuadernos de trabajo, hay 17 pendientes de los 52 que se realizan cada año.

En este sentido, apuntó que se han dado indicaciones a los directivos provinciales y municipales para que tomen medidas en función de los inventarios de los almacenes y que garanticen la recuperación de los materiales posibles.

Al referirse al mobiliario, afirmó que la industria no ha podido satisfacer la demanda del sector, debido a dificultades para la adquisición de las materias primas.

Velázquez también hizo alusión a la reparación de los centros docentes; aseguró que el plan del 2019 comprende el mantenimiento de mil 493, y que, al hacerse la evaluación del proceso en el mes de mayo, se constató que todo avanza según lo proyectado.

Acotó que las 78 instalaciones afectadas por el tornado del pasado 27 de enero fueron recuperadas, y que al terminar el año quedarían sin reparar mil 078 centros.

Anunció que se proyecta una mejoría sustancial en cuanto a la disponibilidad técnica de los televisores, pues se han adquirido más de 25 mil equipos híbridos de pantalla plana de 32 pulgadas, y se repararán más de 34 mil.

La vicepresidenta primera Gempil agregó que recibieron la demanda de 32 millones 700 mil libretas escolares, de los cuales se requiere la mitad para el inicio del curso.

Ya estamos recibiendo el papel para la producción y unas ocho fábricas trabajan en función de las libretas, por lo que hay la suficiente capacidad para la entrega inicial, indicó.

Referido al mobiliario, se han logrado más de 29 mil muebles, a pesar de las limitaciones para la importación de madera, comentó.

Al concluir la emisión, Velázquez destacó la colaboración entre los distintos ministerios, y recalcó que se cuenta con los recursos imprescindibles para el desarrollo del proceso educativo con calidad, pero que urge saber hacer un uso correcto de ellos.