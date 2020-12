Anuncian reducción del costo de la tarifa eléctrica implícita en la Tarea Ordenamiento

Luego de analizar las opiniones de la población sobre la tarifa eléctrica que se iba a cobrar a partir del primero de enero, como parte de la Tarea Ordenamiento, la máxima dirección del país decidió reajustar sus costos. De esta manera, el presupuesto del Estado tendrá mayor participación en el pago del servicio eléctrico residencial pues subsidiará una parte importante de éste.

Los cambios más significativos se evidencian en los tramos de consumo de los 300 kWh/mes a los 400 kWh/mes, donde se redujo el costo casi hasta la mitad. En la tarifa propuesta inicialmente, los primeros 400 kWh/mes tenían un costo de 1 367.50 pesos cubanos (CUP), mientras que en esta nueva modificación deberá pagarse 880.72 CUP.

Según señaló Marino Murillo Jorge, jefe de la Comisión de Implementación de los Lineamientos, el 91.2% de los consumidores están en el rango de 350 kWh/mes ,y el 97% por debajo de los 500 kWh/mes.

En el programa televisivo Mesa Redonda, comunicaron además que se separarán las tarifas para las actividades productivas y de servicios en las formas de gestión no estatal de la tarifa residencial. Para los cuentapropistas se aplicará la tarifa B1, que no es progresiva y no tiene subsidios, y se cobrará según la tensión. En esta modalidad son evidentes los beneficios a partir de los 800 kWh.

Marino Murillo enfatizó que con la nueva tarifa eléctrica se continúa incentivando el ahorro, se mantiene el objetivo de no modificar la estructura de la matriz de consumo residencial y se plantea mayor eficiencia y reducción de sus costos a la Unión Eléctrica.

Liván Arronte Cruz, ministro de Energía y Minas, recordó que el 48% de los combustibles empleados en la generación de electricidad en Cuba son importados. Por ello se trabaja en todo el país para transformar la matriz de generación eléctrica con la participación de fuentes renovables de emergía y la utilización de combustibles nacionales.

A partir de enero de 2021, se reducirá el costo del gas licuado de petróleo de 213 CUP, como se tenía previsto, a 180CUP. En próximas emisiones de la Mesa Redonda se informará sobre los precios de otros productos y servicios de primera necesidad.