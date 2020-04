Aplicarán en Ciego de Ávila nuevas medidas em el comercio y la gastronomía

La venta de módulos de aseo en la canasta básica, tiene buena acogida en la población, señaló Reinaldo Frómeta, director de comercio en Ciego de Ávila en la Revista Informativa de Televisión Avileña, que diariamente trasmite este canal provincial, para actualizar a sus audiencias sobre la situación epidemiológica y las estrategias que se aplican para enfrentar la COVID 19.

Esta medida se implementa para evitar las aglomeraciones, el acaparamiento y poner al alcance de cada hogar los productos básicos o de primera necesidad, los cuales se distribuyen gradualmente por los diferentes consejos populares, y en correspondencia con la composición de cada núcleo familiar.

El Jefe del grupo empresarial de comercio explicó además, que el jabón de baño y de lavar se comercializarán todos los meses, mientras que la crema dental y el detergente líquido serán de manera trimestral. También aclaró que se suspende la venta de bebidas alcohólicas en centros gastronómicos, no así en los comerciales, como las bodegas y otros mercados.

De igual manera a partir de mañana 11 de abril, las unidades gastronómicas de la cadena CIMEX, suspenden la venta de bebidas alcohólicas y solo expenderán alimentos para llevar, en tanto estas unidades permanecerán abiertas de 10 .00 am a 8 :00pm, apuntó Évora Alicia Blanco gerente Comercial de CIMEX en la provincia. Así mismo informó que la cadena de tiendas panamericanas y sus puntos de venta, reajustarán sus horarios de 9:00 am a 5:00pm, mientras que aquellas instalaciones que no ofrecen servicios vitales a la población serán cerradas y sus trabajadores reubicados.