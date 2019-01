Apoyan a los Tigres seguidores del béisbol en Cuba

Seguidores de los Tigres de Ciego de Ávila apoyarán desde hoy y en la distancia a su equipo que se enfrentará en horas de la tarde a los Leñadores de Las Tunas en su primer juego, en el estadio Julio Antonio Mella, de la ciudad tunera.

Estas dos escuadras se verán las caras otra vez mañana sábado a las tres de la tarde, para trasladarse y descansar el seis de enero y retomar la porfía los días siete, ocho y nueve en tierras avileñas.

Ramona Cárdenas, fan de la novena de Ciego de Ávila, dijo a la ACN que en temas beisboleros no hay nada seguro, pero apuesta por los de su provincia, no por paternalismo, sino porque son los mejores de la última década y han vivido mucho más el estrés de los play off.

Roger Machado buscó los refuerzos, que para mi entender, le venían faltando en la ofensiva: Yordanis Samón y Oscar Luis Colás, ellos apoyarán las aspiraciones de los Tigres de alcanzar su cuarto título, agregó Ramona, quien supera los 70 años de edad.

Manifestó, además, su confianza en peloteros como Osvaldo Vázquez, a quien le deseó los mayores éxitos en estos enfrentamientos no solo como receptor, sino también con el madero en la mano y en momentos claves.

Los Leñadores, de seguro, arrancarán con todas sus fuerzas, quieren esta vez llevarse la corona, que en la edición anterior no pudieron conseguir frente a los Alazanes de Granma, sin embargo algunas de sus principales figuras cerraron el 2018 con molestias físicas, sentenció Roberto González, otro amante del béisbol.

Empezar jugando en su patio trae ventajas que para nada se pueden subvalorar, los tuneros son los de mayores opciones para ganar la Serie al haber mantenido una mejor estabilidad en la temporada y una ofensiva colectiva por encima de los 300, pero los Tigres están fogueados en esta etapa decisiva y yo me inclino por ellos, opinó Enrique Castillo, residente en el municipio de Majagua.

Peñas deportivas improvisadas en parques, paradas de guaguas y centros de trabajo, relacionadas con los cuatro equipos que a partir de hoy buscarán llegar a la gran final de la Serie, son clara evidencia que en Cuba, en especial en Ciego de Ávila, la pasión por el béisbol está viva e involucra a personas de todas las edades sin distinción de sexo.

Este viernes, a las ocho de la noche, también comienzan los play off entre los Naranjas de Villa Clara y los Gallos de Sancti Spíritus en el estadio Augusto César Sandino, de la ciudad de Santa Clara.