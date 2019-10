Apoyan univeristarios avileños la liberación de Lula

Estudiantes y trabajadores de la Sede Universitaria Manuel Ascunce Domenech en Ciego de Ávila, se unieron al reclamo internacional por la excarcelación del expresidente brasileño Luis Inácio Lula Da Silva recluido sin causa real, por la derecha imperialista en Brasil.

Fieles al sentido de la justicia y la solidaridad, los presentes se pronunciaron por su liberación inmediata Luiz Inácio Lula Da Silva que desde el pasado año guarda injusta prisión, culpado por delitos que no cometió y de los que no han podido exponer pruebas.

La lucha a favor de Lula no terminará hasta que no sea libre. Los estudiantes universitarios no nos cansaremos de reclamar Libertad para Lula. Así lo expresó Dayana Martínez Quiñones, estudiante de 4to año de contabilidad. A la vez que Dairo Mujica Barrera, vicepresidente de la Federación Estudiantil Universitaria en Cuba, repudia la manipulación del imperialismo desacreditar a los líderes progresistas de la región.

Estudiantes y trabajadores de la sede universitaria plasmaron su firma en apoyo a la campaña internacional “Por la anulación de los juicios en contra de Lula”

hasta 28 de octubre 1 día después que Lula cumplirá 74 los más 4 000 centros laborales y estudiantiles del territorio respaldaran la causa a favor del presidente más querido de Brasil y amigo entrañable de Cuba,

Una vez concluida la campaña el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos hará entrega de las rúbricas a la delegación brasileña que asistirá al Encuentro Antimperialista de Solidaridad, por la Democracia y contra el Neoliberalismo, previsto para desarrollarse en La Habana, del 1 al 3 de noviembre próximos.