Aprovechan cosechas dañadas por Eta para alimentación humana y animal en Ciego de Ávila

Unas tres mil toneladas de viandas, hortalizas, granos y frutales han sido recuperadas para la alimentación humana y animal en Ciego de Ávila, tras las afectaciones dejadas por la tormenta tropical Eta en unas cinco mil hectáreas.

El mayor número de esa cantidad se destina a la venta en placitas y puntos de Acopio de varias provincias, entre ellas La Habana, Camagüey y Las Tunas, a organismos prioritarios como centros asistenciales y educacionales y al autoabastecimiento de los productores.

De las poco más de mil toneladas dirigidas al consumo animal, una parte quedó en manos de las bases productivas que siembran y la otra fue entregada a la Empresa Porcina del territorio como insumos para la elaboración de pienso líquido.

Humberto Ortega González, jefe del departamento agrícola en la subdelegación de Cultivos Varios, de la Agricultura en la provincia, informó a la Agencia Cubana de Noticias que la cantidad aprovechada es mínima comparada con las 16 mil 500 que estaban planificadas para recoger en esa superficie de no haber ocurrido el evento hidrometeorológico, pues una parte de los cultivos estaba en etapa de crecimiento y otra todavía permanece anegada.

Para que se tenga una idea de los estragos causados, basta con exponer que en las dos mil 382 hectáreas sembradas de viandas se perdieron ocho mil 575 toneladas, de unas 11 mil 165 estimadas, agregó Ortega González.

Las hectáreas de plátano fueron las que más sufrieron, y entre ellas las sembradas con la variedad fruta, añadió.

En las hortalizas, el tomate y la calabaza sobresalen como los más perjudicados, pues de la primera están afectadas 252 hectáreas y de ellas 201 se malograron, en las cuales podían haberse recolectado mil 358 toneladas y no solo ocho que fueron las que sirvieron, ejemplificó Ortega González.

De las 134 hectáreas cubiertas con calabaza, Eta acabó con casi 70, en las que provocó pérdidas de 411 toneladas, en tanto, de los frutales la fruta bomba se llevó la peor parte ya que en 21 hectáreas, de las 35.5 que resultaron maltratadas, no pudo recogerse nada.

Las áreas de granos más estropeadas por las precipitaciones fueron de frijol, maíz y arroz, en ese orden, al perderse mil 638.22 toneladas totales.

Miguel Velázquez Cabrera, director de Técnica y Desarrollo en la Empresa Agroindustrial de Granos Máximo Gómez, añadió que comenzaron a recolectar el arroz con 10 máquinas cosechadoras, de ellas cuatro son de cultivadores particulares, también perjudicados por la tormenta tropical.

Lo que se cosecha va directo al secadero ubicado en el poblado de Falla, y en la medida que el tiempo mejore podremos recoger del campo entre 70 y 72 toneladas diarias, precisó.

Expresó que de las 301.8 hectáreas dañadas, distribuidas en la mayoría de los municipios, fundamentalmente, en Chambas, Bolivia, Baraguá, Venezuela y Majagua, se perdieron 201.3 con una afectación estimada de 501.9 toneladas.

Del resto de las áreas se han logrado recuperar 179.4 toneladas y se continúa en las labores, dijo.

Según declaraciones de Orlando Pérez Pedreira, delegado de la Agricultura en la provincia, Eta afectó, además, la cubierta de dos instalaciones ganaderas de los municipios de Baraguá y Bolivia, y de nueve casas de cultivo protegido en la zona de Ceballos.