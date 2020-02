Arichel Hernández y Johana Calderón, mejores futbolistas cubanos del 2019

Por sus resultados dentro y fuera del país, el volante creativo villaclareño Arichel Hernández y la delantera artemiseña Johana Calderón, fueron elegidos los mejores futbolistas cubanos del año 2019, según se supo hoy en la Gala de Premiaciones con sede en el salón Granada, del capitalino hotel Four Points.

Hernández intervino en la Liga de Naciones de Concacaf y en la Copa de Oro, además de mover el balón con su Expreso del Centro en el certamen nacional, en tanto Calderón terminó como sublíder goleadora en las eliminatorias del Caribe, ambos jugadores se desempeñan en estos momentos en la liga de República Dominicana.

Esto es un premio a la entrega y dedicación que he tenido durante todo el año, tanto en certámenes cubanos como en eventos internacionales, he entrenado mucho, las cosas me han salido bien y estoy muy feliz con este trofeo, comentó a la ACN el mediocampista, quien en la próxima semana se incorporará a su club en la liga quisqueyana.

También el volante de contención artemiseño Karel Espino y la delantera villaclaraña Khaterine Rodríguez, fueron escogidos como los mejores futbolistas en la categoría juvenil.

En 2019 Espino devino jugador cubano más joven en competir en una Copa de Oro, en tanto Rodríguez destacó en las eliminatorias olímpicas para la cita de Tokio 2020. A pesar de sus cortas edades, ambos atletas son miembros de las respectivas selecciones absolutas.

Como mejor jugador de fútsal fue elegido el granmense Edgar Castillo, y el holguinero Yadel Martínez se agenció el trofeo de mejor árbitro cubano por quinto año consecutivo, dadas sus eficientes participaciones en el Mundial Universitario, en China, y en la Copa de Oro. Yordanis Gómez (GRA) predominó en la categoría de árbitro asistente.

Además, en las modalidades especiales el galardón correspondió al habanero Erick Hernández, en las pruebas de dominio del balón, en las cuales quebró varios récords mundiales en 2019.

Los directivos nacionales de fútbol citaron la palabra sostenibilidad como la más importante para este año en curso, además de informar que, oficialmente, existen siete jugadores cubanos contratados en ligas foráneas.