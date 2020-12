Avanza recuperación económica de Cuba a partir del tránsito a la nueva normalidad

Alejandro Gil Fernández, viceprimer ministro y titular de Economía y Planificación, afirmó hoy que se ha avanzado en la recuperación económica del país respecto a inicios de año, a partir del tránsito de la mayoría de las provincias a la nueva normalidad.

En ello ha desempeñado un rol fundamental la Estrategia Económico-Social de la nación, la cual cuenta con 16 áreas de resultados claves.

Al intervenir en el espacio radiotelevisivo Mesa Redonda, señaló que el sentido de la estrategia es buscar mayor autonomía y flexibilidad en el sector estatal y más apertura en el no estatal para que se desempeñen en similares condiciones que permitan, incluso, el encadenamiento entre ellos; una de las cuestiones en las que el ordenamiento monetario puede impactar positivamente.

En cuanto a la producción de alimentos, una de las áreas estratégicas, informó que se trabaja en la recuperación gradual de la ganadería bovina, y se está diseñando una política para presentarla al gobierno, la cual contiene medidas organizativas, financiamiento e inversiones, para implementarla de manera progresiva.

Según Gil Fernández existe un diseño para el reordenamiento de la actividad empresarial en el sector agropecuario, su vínculo con las diferentes formas de gestión, y el fomento de los polos productivos.

En cuanto al desarrollo territorial, destacó que se ha avanzado en la implementación de las políticas aprobadas, incluso su articulación con el Plan de la Economía del 2021.

Tenemos identificados proyectos que se van incorporar al Plan del próximo año, y muy importante en esto es el incentivo a la generación de fuentes de empleo a la luz del ordenamiento monetario, añadió.

El viceprimer ministro comentó que la participación de las universidades en esta tarea resulta clave y existen muchas experiencias que se están generalizando en varias partes del país.

En esta etapa se ha avanzado en la conformación del Plan de la Economía y del Presupuesto del Estado en el 2021, los cuales se presentarán a la Asamblea Nacional del Poder Popular en los venideros días.

También se han dado pasos en la descentralización gradual del mecanismo de asignación de divisas en la economía, proceso que ya está implementado en 180 empresas.

Existen desviaciones que están en vías de corregirse y ha tenido un resultado positivo a partir de la generación de incentivos, dijo.

Un ejemplo positivo son las ventas a la Zona Especial de Desarrollo Mariel, en las que las entidades retienen un porcentaje de sus ventas, pero todavía existe un nicho pues el intercambio de bienes y servicios es deficitario hacia la economía interna, sentenció el viceprimer ministro.

También hay un buen impacto en las empresas exportadoras, las cuales pueden retener el 80 por ciento por sus ingresos a pesar de las limitaciones en el comercio internacional impuestas por la COVID-19.

Ello ha sido positivo también para los encadenamientos productivos y para drenar esas divisas hacia otros sectores, acotó.

Gil Fernández aseveró que con la gradualidad que lleva la implementación de una estrategia de este tipo, y en el contexto actual, ha habido un avance.

Manifestó que los resultados no se ven de un día para otro y existe un déficit de ofertas y productos de alimentos y medicamentos debido a las restricciones en divisas desde mediados del primer semestre del 2019 asociados al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos al país, y luego por el impacto de la COVID-19, y es algo que no se recupera en tres meses.