Brigada Venceremos de EE.UU.: solidaridad con Cuba sin restricciones

Una importante delegación que recorre provincias centrales, llegó a la isla para celebrar ese aniversario, aún en medio de las recientes medidas anunciadas por el Gobierno de Estados Unidos, con nuevas limitantes para los norteamericanos que deseen ir a la Mayor de las Antillas.

Según explicó antes a Prensa Latina uno de los coordinadores de la iniciativa, Malcolm Sacks, un grupo nutrido integra la expedición de solidaridad y en demanda del cese del bloqueo.

Ahora es muy importante que las personas más diversas provenientes de Estados Unidos puedan ver y conocer la realidad cubana; por eso los brigadistas proceden de unos 20 Estados, y son de diferentes generaciones, razas, género, profesiones y religiones, detalló.

Si bien a lo largo de los años han existido numerosas trabas para viajar a la isla, esas restricciones no nos detienen, subrayó el activista, aunque no sabemos si las nuevas medidas de la administración de Donald Trump nos traerán más problemas cuando regresemos de Cuba en agosto.

En estos 50 años, la Brigada Venceremos siempre logró ir y ninguna forma de restricción pudo parar esa labor de solidaridad, recalcó el coordinador de la iniciativa en este 2019.

Sacks ha visitado Cuba más de 10 veces y en esta ocasión trabajó junto a otros muchos activistas por más de un año para conformar una delegación bien grande, fuerte y diversa.

‘Tenemos confianza, estamos listos, estamos seguros para ir y regresar. Pero la experiencia nos muestra que el Gobierno de Estados Unidos nos va a amenazar, nos va a intimidar, y va a tratar de asustarnos.’

Para los brigadistas es muy importante el contacto con los cubanos, hablar e intercambiar con ellos, conocer su realidad y luego al volver contarles a todos en las comunidades, las escuelas, los trabajos, las iglesias, por las redes sociales, a la familia, así muchas personas conocerán la verdad sobre la isla, apuntó.

También intentamos llegar a los políticos: eso no es fácil para nosotros, pero participamos en cualquier acción en que podamos enfrentarlos con ese mensaje, expresó.

En 2009, recordó Sacks, al inicio de la administración de Barack Obama, la escena iba cambiando poco a poco y se vio la apertura más grande que he podido presenciar en mis años de vida.

Todos esos cambios fueron revertidos con la llegada al poder de Trump y se produjo un gran retroceso, lamentó.

Por eso es vital que el Congreso norteamericano cambie las leyes, porque cada vez que hay un nuevo presidente en la Casa Blanca la política es diferente y puede producirse un retroceso, si hubo algún tipo de avance, señaló.

‘Aunque Obama hizo esa apertura y hubo progresos en las relaciones entre ambos países, el bloqueo no desapareció y los objetivos del Gobierno de Estados Unidos de destruir la Revolución cubana y cualquier movimiento progresista en Latinoamérica no han cambiado.’

LOS CAMINOS QUE CONDUCEN A CUBA

Nesbit Crutchfield ya no es el joven lleno de curiosidad que viajó a Cuba en 1979 como parte de la Brigada Venceremos, pero ese viaje le cambió la vida y ahora quiere repetir la visita.

En una conversación con Prensa Latina contó sobre sus primeras impresiones al conocer la isla, una experiencia que lo marcó para siempre, según expresó.

Para mí fue increíble ver a personas que lucen como yo y que estaban muy implicadas en el trabajo del Gobierno, de las instituciones, de la salud y la educación, declaró Crutchfiel, quien en ese momento era líder de la Unión de Estudiantes Negros.

A veces los negros nos sentimos aquí como si fuéramos ‘los hijastros’, porque somos parte de Estados Unidos y, a la vez, no lo somos’, consideró.

‘En Cuba esas personas están muy implicadas en su Revolución y en la vida social de la isla. Y ver eso fue fascinante.’

Además, recordó, todos fueron extremadamente amables; pensé que por ser un ciudadano estadounidense tendrían hacia mi cierta reserva y hostilidad debido al Gobierno opresor de Wahington.

‘Pero los cubanos son de corazón muy abierto, me invitaron a sus casas, me dieron de su comida, me enseñaron su tierra, me trataron como si yo fuera de la familia y yo lo amé.’

Después de esa primera visita, la Brigada Venceremos comenzó a ser parte de mi vida: este año llega a su 50 aniversario mientras que la Revolución cumple 60 años; no hay forma posible de que pueda perderme esas celebraciones en Cuba, recalcó.

Muchas personas queremos ir y mostrar nuestro apoyo a la isla, y ser testigos nuevamente de lo que sucede allí, añadió.

Cuba es una inspiración, no solo para América Latina y el Caribe, sino para todo el mundo, por eso el Gobierno de Estados Unidos hace todo lo posible por destruir su ejemplo, consideró.

Hace poco, la Casa Blanca impulsó nuevas medidas contra la mayor de las Antillas, las cuales vuelven a llevarnos al punto donde estaban las relaciones hace 20 años, lamentó.

Las primeras veces que fuimos a Cuba, en los años iniciales de la Brigada Venceremos, tuvimos que hacerlo a través de Cancún en México, indicó, porque no podíamos salir directamente desde Estados Unidos debido a las prohibiciones de viaje.

Donald Trump retoma las políticas de aquellos tiempos y hace esto porque Cuba ha sido un faro, un ejemplo para el mundo, dio su apoyo a los pueblos que estaban luchando en el Caribe, en centro y sur América, en África, y ofrece hoy su ayuda solidaria a todo el que la necesite, señaló.

Incluso, recalcó el activista, las autoridades cubanas se mostraron dispuestas a ofrecer asistencia médica a Estados Unidos en tiempos de crisis, pero -como era de esperar- Washington nunca aceptó esa propuesta.

A pesar de los intentos del Gobierno norteamericano por destruir a la isla, el ejemplo de Cuba debe seguir existiendo y vibrando, enfatizó.

Junto con Crutchfield, otros primeros integrantes de la Brigada Venceremos viajan este mes de julio a la nación caribeña, y numerosas personas procedentes de diferentes lugares de Estados Unidos se suman a esa iniciativa de solidaridad.

Entre ellas se encuentra la activista Rachael Ibrahim. Hace 12 años, visitó Cuba por primera vez, justo luego de terminar un curso de Trabajo social comunitario y organizativo.

Sabía que esa isla era un lugar en el que podía ver ejemplos concretos de lo que había aprendido, dijo a Prensa Latina.

Fue una poderosa experiencia ir y pese a las recientes restricciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos, no podrán impedirnos seguir yendo allí, recalcó.

Rachel ha estado varias veces en la isla; de ellas, siete junto a la Brigada Venceremos, momentos que recuerda con especial cariño por la cercanía que le permitió con los habitantes de la Mayor de las Antillas.

La visita en julio se siente como ‘volver a casa para ver a los amigos y la familia’. Es un lugar donde me he nutrido de ideas revolucionarias que luego traigo a Estados Unidos, expresó.

Pese a las limitaciones que impuso Washington a sus ciudadanos para obstaculizar los viajes a Cuba, a los de la Brigada Venceremos no pueden impedirnos ir y ver lo que sucede en esa nación, aseguró.

Además, destacó su total desacuerdo con las recientes políticas hostiles de Donald Trump contra Cuba.

Tal vez la primera vez que fui a la isla tenía un poco de miedo, incluso la segunda y la tercera, pero ya no tengo ningún temor, pues esas restricciones de viaje son ridículas, aseveró.

A juicio de la activista, se trata de una política desactualizada, que sirve a propósitos inhumanos.

Queremos seguir construyendo una relación entre los pueblos, más allá de lo que dicte el Gobierno norteamericano, enfatizó.

Cuba es uno de los lugares en el mundo donde me he sentido más humana y comprendida, rememoró; en mi primera visita hice amigos y relaciones que continúan, aún 12 años después, pues pensamos de forma muy parecida.

Desde 1969, la Brigada Venceremos realiza cada año un viaje a Cuba para llevar su mensaje solidario desde Estados Unidos y abogar por el fin del bloqueo económico, comercial y financiero de Washington contra esa isla caribeña.

