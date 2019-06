Buscan avance de leyes para evitar cierre gubernamental en EE.UU.

Los principales republicanos del Senado estadounidense y miembros de la administración de Donald Trump se reunirán hoy para buscar estrategias que eviten un cierre del Gobierno a partir del 1 de octubre.

El líder de la mayoría en la Cámara Alta, Mitch McConnell; y el presidente del Comité de Asignaciones, Richard Shelby, dialogarán en el Capitolio con el jefe interino de personal de la Casa Blanca, Mick Mulvaney; el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin; y el director en funciones de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russell Vought.

Según declaraciones de Shelby citadas por el portal digital The Hill, el objetivo de las conversaciones es conseguir un acuerdo para permitir que el Comité de Apropiaciones comience a mover los proyectos de ley de financiamiento gubernamental.

En total, los legisladores tienen que aprobar 12 proyectos relacionados con asignaciones, ya sea de forma individual o como parte de un paquete legislativo, si desean evitar que se acaben los fondos de las diferentes agencias y entidades al término del actual año fiscal, que concluye el 30 de septiembre.

De acuerdo con The Hill, parte de la dificultad para que el Senado avance con las propuestas de asignaciones es que todavía no hay un acuerdo sobre los límites impuestos a los gastos de defensa y de no defensa.

La decisión de buscar vías para mover los proyectos de ley ocurre tras una reunión celebrada entre los principales líderes del Congreso y Mulvaney, Mnuchin y Vought el mes pasado, luego de la cual las conversaciones sobre los límites de gastos parecieron detenerse.

Aunque McConnell había indicado inicialmente que creía que se podría concretar rápidamente un pacto al respecto, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Charles Schumer, reconoció que todavía estaban muy lejos de un pacto en lo concerniente a la línea superior para gastos no defensivos, una prioridad importante para la fuerza azul.

Desde el pasado 22 de diciembre y hasta el 25 de enero Estados Unidos vivió el cierre parcial del Gobierno más largo en la historia del país, debido a la falta de acuerdo en el Congreso sobre 5,7 mil millones de dólares demandados por Trump para construir su polémico muro en la frontera con México.

El 14 de febrero las dos cámaras del legislativo aprobaron un plan para financiar hasta septiembre venidero a las agencias y entidades federales afectadas por el cierre, el cual fue ratificado por el mandatario republicano a pesar de no contener el dinero que exigía para la barrera fronteriza.

Ante la negativa del legislativo a darle esos fondos, el jefe de Estado declaró luego una emergencia nacional en la frontera sur con el fin de utilizar dinero del Departamento de Defensa en la edificación de la pared.