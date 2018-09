Capturan al principal cabecilla del intento de magnicidio contra Nicolás Maduro (+ Video)

“¿Las autoridades colombianas sabían que tuvieron seis meses grupo terrorista entrenándose en Chinácota?” preguntó el ministro.

“Es muy importante que los funcionarios de la República de Colombia desmientan o señalen qué participación tuvo el Gobierno de Juan Manuel Santos en la organización de este ataque contra el presidente Maduro”, agregó.

A su vez, su confesión también determinó la implicación de los Gobiernos de México y Chile, ya que el terrorista involucró a funcionarios de estas sedes diplomáticas en los planes de fuga de los presuntos participantes en el atentado fallido.

“Tiene que explicar la embajada de Chile porque un criminal después de perpetuar un hecho tan violento lo primero que recibe en la instrucción de dirigirse a la embajada de Chile”, expresó el ministro.

A su vez, en las confesiones confirmó que el ataque iba a perpetrase el pasado 5 de julio en el desfile militar por la el aniversario de la firma del Acta de la Independencia, aunque por problemas organizativos se pospuso para el 4 de agosto.

Asimismo, informó que la captura pudo hacerse de “manera limpia” debido a un seguimiento con drones de los implicados, pero además señaló que del entorno de Julio Borges llegó la información de que este miércoles se iba a intentar la fuga de “Morfeo”.

El mismo iba a huir del país desde la terminal La Bandera en Caracas y fue Ramón Velasco quien le facilitó la logística de la operación, informó.

Por su parte, Expósito Carrillo fue quien lo escondió en su casa y le facilitó una cédula de identidad falsa.

“Hace 4 meses conocí por las redes sociales a Laided Salazar, ella me contactó con un seudónimo “Avia”.Hace dos semana ella me envió mensaje por WhatsApp y me pidió la colaboración de ir a buscar una persona ( Henryberth Rivas) y llevarla para un sitio donde pudiera quedarse unos días o una semana”, contó Carrillo en declaración a los cuerpos de seguridad.

Laidez Zalazar, alias “Avia”, se encuentra prófuga de la Justicia por su participación en el llamado Golpe Azul de 2014, en el cual presuntamente un grupo de oficiales de la Fuerza Aérea Venezolana planearon varios ataques contra sedes del Gobierno.

En el celular de Ramón Velasco se encontró que su WhatsApp tenía mensajes y varias llamadas de voz con un número correspondiente a “Avia”. A su vez, este número aparece entre los contactos del equipo telefónico incautado a Ángela Expósito Carrillo.

En este sentido Rodríguez criticó las declaraciones de Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal, que acusaba al Gobierno de Venezuela de detener a Carillo, a la que describió como la representante de una fundación que cuidaba perros de personalidades de la oposición venezolana que se encuentran prófugos de la Justicia.

Asimismo, anunció que tiene nuevas pruebas que involucran a Julio Borges como autor intelectual del intento de magnicidio contra Nicolás Maduro.

“Queda establecido que todos los nexos de estas personas se dirigen hacia Julio Borges”, aseveró. Señaló que Borges estaba involucrado en las acciones del Golpe Azul, en el cual también estaba involucrado el terrorista Óscar Pérez.

(Con información de Telesur)