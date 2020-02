Certificaciones de nacimiento, matrimonio y defunción no tendrán fecha de vencimiento en Cuba

Las certificaciones no tendrán fecha de vencimiento, excepto la de soltería (con una vigencia de 180 días), la de defunción no consignará el lugar de nacimiento ni el estado conyugal del fallecido, en la de matrimonio no aparecerán los apellidos de los padres de los contrayentes. https://twitter.com/CubaMinjus/status/1233138811724607519 …

