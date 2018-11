Ciego de Ávila puede ser campeón

De visita por el estadio José Ramón Cepero, Róger Machado me dice que Lázaro Blanco está en el hotel, que entrenó fuerte por la mañana y como no le toca lanzar en unos días, descansa, una costumbre que más tarde me confirmó el gramense, el mejor lanzador cubano de la actualidad entre los que juega en la serie nacional de béisbol.

Dos toques a la puerta.

—Mire, yo soy… Y sale el guajiro más humilde que he conocido, al menos entre los beisbolistas que he entrevistado. Me di cuenta desde el primer momento: «entra, siéntate, dispara».

—Estaba viendo un programa de pelota, analizándolo, aprendiendo, comenta.

A Lázaro Blanco Matos, como tantas veces ha sucedido en la historia de la pelota cubana, también trataron de aplicarle la mordaza en su mano de lanzar cuando en la serie 51 lo dejaron fuera del conjunto de Granma.

—No has tenido una buena preparación, le dijeron y lo mandaron a la casa.

—Fue en la época de Indalecio Alejándrez. Aquella decisión me cayó como un cubo de agua fría, porque no la esperaba, ni la merecía. Varios amigos me aconsejaron y decidí no irme de la pelota, pero estuve a punto. Carlos Martí, cuando vio la nómina en una reunión, preguntó si acaso yo era el peor pitcher de la provincia.

«Al año siguiente me preparé como siempre lo hago y reforcé a Matanzas. Gané 11 partidos y fui subcampeón nacional, al igual que en la temporada sucesiva. Después hago el equipo de mi provincia y resulto electo el mejor lanzador de esa serie nacional, con 15 victorias. Como ves, no estaba acabado como alguien pensó.

—¿A qué lanzador admiraste más en tu vida?

—A Norge Luis Vera y a Ciro Silvino Licea.

—De los bateadores cuál se te hace más difícil?

—Todos son difíciles, pero ninguno como Juan Carlos Torriente. Analizo siempre los puntos débiles y a él no se los encuentro, aunque eso no quiere decir que me apabulle cuando nos enfrentamos, pero siempre me conecta uno o dos hits por partido.

—¿Con qué manager te has sentido más cómodo?

—Con Carlos Martí, Víctor Mesa y con Róger Machado. Con todos he jugado y nos hemos respetado y entendido.

—¿A qué atribuyes la no clasificación del equipo de Granma?

—A las lesiones. Atacaron como nunca. Roel Santos, Yoelkis Céspedes y Yulián Milán, no pudieron estar presentes en más de 20 partidos. Toda Cuba vio que jugadores de cuadro debieron encargarse de los jardines. Me parece que esa fue la razón por la que Granma no estuvo entre los seis equipos que pasaron a la segunda fase.

—¿La actual estructura de la serie nacional?

—No me agrada. Me gusta la de 90 partidos. Varios talentos, ahora, no están en la segunda fase y eso no desarrolla el beisbol. ¡Hasta los récords es difícil contabilizarlos!

«Los nuevos lanzadores para llegar a los 100 juegos ganados, por ejemplo, tienen que dibujarla bien, y si sus equipos no clasifican o no los piden de refuerzo, no pueden hacerlo; pero lo más importante es que no pueden desarrollarse los peloteros. Imagínate solo 45 juegos y después nueve equipos fuera de la serie que no vuelven a jugar béisbol en casi 8 meses. Eso no está bien».

—Desde hace cinco años eres el mejor lanzador de la Serie Nacional y en la pasada temporada resultaste el MVP de la liga Can-Am. ¿Alguna preparación especial para mantener el rendimiento por tanto tiempo?

—El pasado año estuve en el todos estrellas. En 117 entradas lanzadas fui el líder en ponches, con 120. Este año fui tercero en promedio de carreras limpias y en ponches. Creo haber cumplido, sobre todo por el ahínco de no dejar nada par mañana y esforzarme en cada salida. Dedicación, exigencia y disciplina son palabras de orden. Además, tengo un amigo que es mi entrenador: Luis Ernesto González Escalona. Él me prepara los planes de entrenamientos. También tengo mucho que agradecerle a Ciro Silvino y a Marcos Fonseca, quien me enseñó a entrenar solo.

—¿En qué basas tu pitcheo?

—En el control. Ahí está la clave del éxito, aunque tengo buena slider, sinker y aprendí el Split Finger en Canadá. Ese es mi arsenal para vencer.

—Si comparas la Serie Nacional cubana con la Can-Am, ¿cuál tiene mayor calidad?

—La Can-Am tiene más nivel. Muchos peloteros juegan triple A y van a los entrenamientos de grandes ligas. Después regresan y juegan la Can-Am, catalogada la segunda mejor liga independiente del mundo, luego de la Atlantic League del béisbol profesional norteamericano.

«En la Can-Am se juega 106 partidos en cuatro meses y medio. No hay descanso. Hay que tener buena preparación, mucho rigor y entrega. Yo lanzo cada cinco días.

—¿Qué opciones le ves a Ciego para discutir el campeonato?

—Es un buen equipo, la defensa no estuvo bien en los inicios, pero en los últimos juegos ha estado a gran altura. Los equipos como Ciego de Ávila saben jugar play off y eso es muy importante. Podemos volver a discutir el título.

—¿Compartes la idea de que para ser un buen lanzador primero debiste batear en algunas de las categorías?

—Puede ser. En los inicios me gustaba batear. Jugaba la primera base y los jardines. En la categoría juvenil Ángel Ortega me dijo que me dedicara solo lanzar y aquí estoy.

—¿Qué haces para mantener el control?

—Bullpen a corta distancia. El profesor José Manuel Cortina, cuando trabajaba con nosotros en los equipos Cuba, nos decía que no se aprende a tirar recta hacia las esquinas si primero no dominas la zona de strikes.

—¿Cuántas millas has llegado a tirar?

—94.

—¿Qué has aprendido en la liga Can-Am?

—La disciplina. Allá nadie te obliga a entrenar. Yo sabía que debía estar en el terreno a las tres de la tarde por espacio de una hora y quince minutos. Nadie me chequeaba eso, pero si no lo hacía estabas expuesto a que no te saliera bien el trabajo. Y si eso ocurría, con la mayor facilidad del mundo te daban una palmadita en el hombro y te decían: hasta aquí.

—¿Seguirás el próximo año con los Capitales de Quebec?

—Todavía no se ha confirmado nada. Si no volviera a los Capitales, tengo otras propuestas y espero por ellas.

—¿Se lanza igual en un equipo donde juegas contratado que en Cuba?

— En Cuba se siente más presión que allá, porque aquí los seguidores exigen mucho. ¡Y ni hablar de los fanáticos! Además, siempre estás frente a tu pueblo. Yo les he presentado video a muchos jugadores latinos que lo hacen conmigo en Canadá y le digo: «miren como se juega beisbol en Cuba. No tiene igual en el mundo».