Ciego de Ávila vence al tricampeón defensor Santiago de Cuba dos goles por uno

Ciego de Ávila venció como visitante al tricampeón defensor Santiago de Cuba dos goles por uno, en el comienzo de la 105 Liga Cubana de Fútbol en la pista de rekortán José “Pepe” del Cabo, de esta ciudad.

Lorenzo Mambrini, director técnico de los avileños, expresó que el equipo le dio una gran satisfacción, porque ganarle a los indómitos es difícil, a pesar de las ausencias y de quienes sean los que jueguen, en las camisetas no está escrito el denominativo de “reserva”, sus pupilos lo entendieron bien y cumplieron con la estrategia de juego que se trazó en función de las debilidades del contrario.

En un partido con sus momentos altos y bajos, Los Diablos estuvieron siempre debajo en el marcador al recibir en el minuto dos del partido el tanto inicial por el goleador Sander Fernández, quien aspira a alcanzar los 100 goles en esta etapa competitiva, el segundo gol visitante fue resultado de un contragolpe que ejecutó magistralmente Joan Carlos Casola, en un mano a mano con el portero, el descuento lo anotó el mediocampo santiaguero Cristian Flores.

Ganar a los actuales campeones significa un paso más hacia la clasificación a la final, siempre hay que contar con Ciego de Ávila, porque todos los jugadores se esfuerzan en obtener buenos resultados y la incorporación de Mambrini como director, significa un plus importante para llegar a ser campeones, valoró el delantero avileño Sander Fernández.

La escuadra anfitriona planteó un encuentro que se sustentó más en las ganas que en la calidad de su fútbol, con un medio campo que jamás existió a la hora de disputar los balones y dar una salida limpia a un ataque que se caracterizó por la poca definición de cara a la portería contraria, eso sí, las mejores oportunidades llegaron a partir del juego interior desarrollado por sus laterales, que nunca pudieron lograr un centro de calidad al área desde la línea de fondo.

Celestino Dubois, preparador físico de los indómitos, dijo que el equipo no puede renunciar a su sistema de juego, el hecho de no realizar topes amistosos previos a este inicio y la suspensión de la preparación, no permitió una visión clara de sus debilidades, a pesar de que las ausencias y bajas que enfrentan es el principal escollo; no tuvimos otra opción que salir con lo mejor que teníamos y después de esta derrota cambiaremos lo que sea necesario, puntualizó.

Santiago de Cuba enfrenta las ausencias del arquero Nelson Johnston, el defensor Erick Rizo y los volantes Rolando Abreu y Rendy Revé, quienes están convocados con la selección nacional, a quienes también se suman los defensores Leonnis Martínez (mejor jugador de la Liga anterior) y Raúl Pérez, quienes cumplen dos jornadas de suspensión que arrastran de la Final pasada.

La competición se desarrolla tres semanas después de la fecha pactada y con un nuevo formato de dos grupos, en el que los líderes de las respectivas llaves disputarán la final.