Cirugía avileña opera con éxito a pelotero de Las Tunas

El jardinero izquierdo del equipo de béisbol de Las Tunas, Jorge Antonio Johnson Dixon, acaba de engrosar la relación de deportistas cubanos intervenidos con éxito en el hospital Doctor Antonio Luaces Iraola, por medio de artroscopia.

Johnson llevaba aproximadamente un año padeciendo molestias en su hombro izquierdo, que le dificultaban su habitual desempeño en el terreno.

“Los compañeros de medicina deportiva me sugirieron resolver ese problema con el doctor Osvaldo García Martínez, Presidente del Grupo Nacional de Artroscopia, quien ya había operado a otros colegas, incluido nuestro lanzador Alejandro Meneses”, explica el destacado pelotero.

“Desde el primer momento me atendió de una manera que no encuentro palabras para explicar; tuve dos consultas, todo transcurrió sin dificultad hasta que me precisó la fecha para hacer la operación por la vía más rápida y segura posible.

“Mentiría si dijera lo contrario, en el hospital recibí las mejores atenciones, el trato fue excelente, tanto por parte del equipo médico y demás trabajadores como por muchas personas que se me acercaban a saludarme y a ofrecerme la ayuda que hiciera falta.

“Avileños como Roger Machado y Mayito me brindaron su colaboración en lo que fuera necesario. Pero todo salió muy bien: los preparativos, la intervención como tal, que duró tres horas, la recuperación inicial… ahora debo estar seis semanas con el brazo enyesado, de reposo, luego vendrá la fisioterapia y lo que se me indique. Mientras tanto, es lógico que estaré al tanto de lo que hagan los leñadores: un equipo que sabe lo que juega, lo que se juega y cómo ganar en momentos difíciles.”

— ¿Algo que decirles a los Tigres?

¡Cómo no! Los Tigres avileños acostumbraron a su afición a verlos ganar y pueden volver a incluirse en la élite final de la serie nacional. Ciego de Ávila sabe trabajar desde la base y puede buscar el pitcheo de relevo que necesita y rescatar atletas para enfrentar mejor estos campeonatos que, por ser tan cortos, obligan a ganar y a buscar resultados rápidamente.

Junto al auricular, también de vuelta a Las Tunas, está Iris Lidia Jiménez, esposa de Johnson, quien lo acompañó todo el tiempo, portadora, como él, de la más profunda gratitud por la atención recibida en el Luaces Iraola.

La artroscopia es una técnica quirúrgica de mínimo acceso que permite determinar, con apoyo tecnológico, la causa de una lesión, sobre la base de la observación interna de las cavidades articulares, acceder a imágenes amplificadas, reconocer, identificar, diagnosticar y reparar el trastorno. En ese terreno, Ciego de Ávila acumula experiencias referenciales para la nación y para el mundo.