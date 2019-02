Civil y cuatro voces de los Leñadores antes del debut

En un lejano estadio de una instalación universitaria realizaron el primer entrenamiento en suelo panameño los Leñadores de Las Tunas, en lo que constituyó su última preparación antes del debut este martes en el parque Rod Corew ante los Charros de Jalisco.

El mentor Pablo Civil volvió a reservar la alineación oficial para dos horas antes del desafío, aunque la ecuación más complicada pareció despejarse por lo visto en las prácticas de bateo, en las cuales Jorge Enrique Alomá y Danel Castro lucieron muy bien y manifestaron que esperan ser ellos los titulares en la segunda almohadilla y como designado, respectivamente, aunque la decisión definitiva la tendrá el cuerpo de dirección.

Para el manager cubano, la alegría, el espíritu de victoria y la unidad son las claves más importantes del conjunto, que tiene hasta ahora dos abridores inamovibles: Lázaro Blanco ante el elenco mexicano y Fredy Asiel Álvarez contra los Cardenales de Lara; mientras para el tercer pleito la designación estaría entre los zurdos Yoanni Yera y Dariel Góngora.

“Incluso no descartamos que Blanco pueda pitchear el cuarto partido si así lo necesitáramos, teniendo en cuenta la importancia o no de ese juego. No obstante, contamos con un buen cuerpo de lanzadores, que pueden relevar, cerrar y actuar en situaciones circunstanciales”, señaló Civil, quien ratificó que Liván Moinelo y Raydel Martínez actuarán como taponeros siempre.

Sobre el scouteo hecho a los Charros de Jalisco, el mánager campeón de la 58 Serie Nacional explicó: “No es un equipo no rápido. Tiene jugadores importantes en el área de lanzadores, con experiencia en Grandes Ligas, rectas de 90 millas y dominio de la zona de strike. Ellos saben que nuestros bateadores son agresivos al primer lanzamiento, pero no son efectivos en ese primer envío. Se lo hemos dicho a los muchachos.

En cuanto al scouteo de las Cardenales de Lara comentó: “Es un conjunto de respeto, con peloteros de fuerza al bate, pero que tienen problemas con lanzadores pegados, específicamente los bateadores zurdos. Tienen buen cuerpo de lanzadores y hay dos o tres jugadores con buen promedio de bases robadas”.

Hablan algunos de los titulares:



Yurisbel Gracial: “En lo personal me he preparado muy bien y no tengo ninguna molestia de las lesiones que tuve en la liga profesional de Japón. He entrenado en varias posiciones: tercera, jardines y segunda, pero el director piensa usarme en tercera. Como todos los equipos de Cuba que se han presentado en estas Series del Caribe hay deseos y calidad para poderla ganar, independientemente que los otros equipos se preparen y tengan peloteros con experiencia en Grandes Ligas o Ligas menores. Nos vemos con posibilidades reales de ser campeón”.

Yosvani Alarcón: “Es mi tercera participación en estos eventos, incluso gané como refuerzo con Vegueros de Pinar del Río en el 2015. Ahora estoy doblemente motivado, porque vengo con el equipo de mi provincia, que acaba de ser campeón en Cuba, y queremos hacer el doblete. Como capitán he tratado de mantener la unidad en función de enfocarnos todos en el triunfo. Voy a “quemar” este campeonato, esa es mi aspiración personal”.

Alfredo Despaigne: “Este es un equipo que batea, tiene buen pitcheo y la defensa es excelente. Se reforzó con lo que entendió su director y si todo funciona de conjunto es posible ganar la Serie de nuevo como hace cuatro años. No me preocupan tanto mejorar mis números como ganar con el equipo y aportar. No hago nada con tener más average o más jonrones y que se pierda. Esa mentalidad debiera tenerla todo pelotero. Los estadísticas no lo son todo, pues a veces con un toque de bola se gana un juego y hasta se puede ser campeón, aunque batees 100”.

Jorge Jhonson: “Es un beisbol exigente y a la vez diferente, pero se puede triunfar si salen las cosas como hemos entrenado. Se ha trabajado fuerte y es un equipo con un buen balance, aunque se ven grandes individuales: Lo más importante será el aporte de todos, como pasó en la serie nacional. Estoy en buen momento ofensivo y dispuesto a defender los colores de Cuba”.