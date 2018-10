Con humor se descorren hoy telones del XVII Festival Nacional de Teatro

Con la presentación de la obra Hasta que Facebook nos separe, del Centro Promotor del Humor, en el Teatro Principal de esta ciudad, comenzó oficialmente el XVII Festival Nacional de Teatro, cita que se extenderá hasta el próximo 14 de octubre.

El popular actor cubano Luis Silva, artísticamente conocido como Pánfilo, explicó a la ACN que se trata de un espectáculo cuyo hilo conductor son las disímiles situaciones que genera el uso de esa red social mediante la conexión WIFI.

Kike Quiñones y Michel Pentón, son los otros dos actores que me acompañan en escena, pues cada uno de nosotros realiza un monólogo sobre la base de ese tema, en cada momento matizado por la picardía que caracteriza el humor cubano, explicó.

Según comentó a la ACN, la parodia a reconocidos programas internacionales de cocina es otra parte de la presentación, sobre la cual tienen mucha expectativa, pues, afirmó, el público camagüeyano tiene una sólida cultura teatral.

En mi caso hace más de cinco años que no me presento en Camagüey, y regresar ahora para el Festival es verdaderamente un placer, solo espero complacer al público que nos espera, agregó Luis Silva.

El comienzo oficial de la cita fue con la agrupaciónTeatro Tuyo con la obra Pum, un unipersonal de Ernesto Parra, creador y director de ese colectivo.

La sede del Teatro Guiñol de Camagüey es el sitio donde subirá a escena esa obra el sábado y el domingo en doble función, a las 10 de la mañana y a las tres de la tarde.

Hasta el próximo día 14 será esta medio milenaria ciudad, el epicentro de los teatristas cubanos, contexto donde más de 30 obras se presentarán en varias instalaciones y también en las plazas del centro histórico de la urbe.