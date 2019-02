Confirman a Lula como candidato a Premio Nobel de la Paz

El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fue postulado al Premio Nobel de la Paz, después de que se reunieran para ello más de 600 mil firmas, según informó la reconocida jurista Carol Proner.

Proner, quien anunció al mundo en su cuenta de Twitter tan alentadora noticia, afirmó que el exmandatario sudamericano obtuvo el respaldo de «todas las categorías, incluyendo a jefes de Estados y ganadores del premio en otras ediciones».

La especialista indicó que el proceso para validar su candidatura consistía en recabar las firmas de personas cuyos criterios coincidan con los estipulados por la Fundación Nobel, tales como ser profesor (a) universitario o director (a) de un instituto de investigación de la paz o incluso poseer el galardón, siguiendo el caso del arquitecto y activista argentino Adolfo Pérez Esquivel, quien propuso al político brasileño en una carta enviada al comité del Nobel.

Esquivel recordó en esa misiva a Martin Luther King al decir: «Si supiera que el mundo se desintegraría mañana, todavía plantaría mi manzano», y aseguró que «somos muchos los que creen que el Premio Nobel de la Paz a Lula ayudará a fortalecer la esperanza de poder continuar construyendo un nuevo amanecer para dignificar el árbol de la vida».

«Lo que ha hecho que Lula sea postulado a la presea es el haber sacado a más de 30 millones de brasileños de la pobreza durante sus dos mandatos (2003-2011); una acción que fue destacada como una marcha para «superar el hambre, la pobreza y la exclusión social», señaló.

Entre sus logros destacan, según publica Telesur, el haber reducido la tasa de desempleo cerca del 50 por ciento, haber fomentado la creación de 15 millones de empleos y la implementación de programas de educación y salud pública que elevaron el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de Brasil.

Lula, quien fuera nuevamente juzgado a más de 11 años de privación de libertad, está consciente de que la pena injusta que cumple obedece a un proceso político, una prisión política. En entrevista concedida a este diario en 2018 precisó: «El proceso contra mí no logra apuntar un crimen, ni existen pruebas. Tuvieron que irrespetar la Constitución para arrestarme».

También en esa ocasión sostuvo: «La relación que he construido a lo largo de décadas con el pueblo brasileño, con las entidades de los movimientos sociales, es una relación de mucha confianza y es algo que yo aprecio mucho, porque en toda mi trayectoria política siempre insistí en jamás traicionar esa confianza. Y no traicionaría esa confianza por ningún dinero, por apartamento, por nada. Era así antes de ser presidente, durante la presidencia y después de ella. Entonces, para mí, esa solidaridad es algo que me emociona y anima mucho a permanecer firme».

El General de Ejército, Raúl Castro Ruz, el 1ro. de enero de este año hizo el llamado a que transformáramos la solidaridad con Lula en causa común de las cubanas y cubanos. «Ayudemos a que todas las personas honestas del planeta contribuyan a su libertad y a que cesen los ataques y la persecución judicial contra las expresidentas Dilma Rousseff y Cristina Fernández de Kirchner».

En el marco del XIII Taller Internacional sobre Paradigmas emancipatorios desarrollado a finales de enero en Cuba, el Héroe de la República de Cuba Fernando González, presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, convocó a los asistentes a que, con justa razón y sentido de urgencia, la solidaridad entre los pueblos fuera transformada en hechos tangibles, en obra colectiva que sume a la necesaria unidad.

En la ocasión también expresó: «Unámonos también en la condena y el rechazo enérgicos al intento de imponer en Venezuela, a través de un golpe de estado, un gobierno títere al servicio de Estados Unidos. Es parte, como la persecución a Dilma y Cristina y el encarcelamiento de Lula, de una estrategia del imperialismo».

Además puntualizó: «Multiplicaremos nuestros esfuerzos en reclamo de libertad inmediata para el expresidente de origen obrero, que tanto hizo por los más pobres de su país. Lula libre, ya. Ese será nuestro objetivo a partir de hoy, junto a millones de mujeres y hombres dignos del planeta».