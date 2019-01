Convencidos estamos

Participé en un intercambio con delegados del Poder Popular del centro de la ciudad de Ciego de Ávila para continuar el proceso organizativo del referéndum constitucional a realizarse el próximo 24 de febrero, personas con responsabilidades en lo social y lo político, líderes naturales de los barrios, trabajadores de diversos organismos que apoyan estas gestiones opinaban de cómo hacer más perfectible este momento histórico que viviremos todos los cubanos en menos de un mes.

Era un ambiente de cordialidad, de solidaridad, de generar ideas, de compromiso serios de trabajo y eso me confirma una vez más que el mismo día en que los mambises reiniciaron las guerras por la independencia, estaremos dando un sí, casi rotundo y digo casi porque acepto que hay cubanos que por razones más o razones menos no ejercerán su derecho ciudadano, el más importante de todos o simplemente no darán el sí a esta constitución, a mi juicio la más moderna, completa, inclusiva y revolucionaria de las que he consultado y muy superior en todo a las que hemos tenido los cubanos.

En mi país se genera todo un movimiento popular que antecede a esta sublime acto del 24F, como se conoce ya en las redes sociales, y es que como en ningún otro estado, llevamos varios meses consultando, escuchando opiniones, a veces incluso las que no quisiera escuchar, pero como sistema democrático que somos, las escuchamos, que no es lo mismo que oírlas, y algunas intervenciones cambiaron la letra inicial de la propuesta a consulta y a ellos se refirió en diciembre último Homero Acosta, secretario del Consejo de Estado, quién explicó ante las cámaras de televisión del país y al mundo, que se hicieron 9 mil 595 “propuestas tipo”, de ellas el 50.1 por ciento (4 mil 809) de ellas fueron aceptadas y el 49.9 se consideraron improcedentes.

Escuche amigo con esos números que provocaron que la comisión redactora de la nueva Carta Magna hiciera 760 cambios, no hay humano en este mundo que pueda negar lo justo y digno que sería votar por el sí, y cuando trato el asunto con algunos amigos, compañeros de trabajo, conocidos o simplemente cubanos que nos vemos en la cola de la panadería y presiento que mi interlocutor no está muy convencido del sí, no me queda más que pedirle que me diga que más quiere ver reflejado en su ley de leyes y si eso lo ha visto, escuchado o se lo han contado de otro país, ahí quedan siempre desarmados mis amigos de conversación.

Por eso y por otras tantas razones muy evidentes confío en el voto, y reitero casi unánime, de cada cubano digno que ama su Patria por el sí, Patria que luego de más de cuarenta años vuelve a reunir a su pueblo para con un referéndum consolidar el futuro que queremos con todos y para todos.