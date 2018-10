Cuando el Che burló La Trocha

A inicios de octubre de 1958 una fuerte perturbación ciclónica afectaba la región central de Cuba por su porción sur, lo que incidía negativamente sobre la tropa invasora de la Columna Número 8 dirigida por el Comandante Ernesto Che Guevara. En ese momento acampaban en la finca La Rosa Liberal en las cercanías de Jagüeyal, actual municipio de Venezuela en la central provincia de Ciego de Ávila.

Bajo esas condiciones, reciben la orden de continuar hacia el occidente más específico para el Escambray.

El andar bebía ser con extrema precaución pues llevaban enfermos y herido, además en la Trocha española de Júcaro a Morón y la vía férrea, estaban tomadas por fuerzas del Ejército, a pesar de que por el día se había realizado labor de indagación, sin encontrar nada anormal.

En la madrugada del 7 de octubre de 1958 el Che como muestra de un verdadero estratega militar, logra pasar la fortaleza, más compleja de su tipo construida por España en tierras de América, que en múltiples ocasiones también fue burlada por los mambises; como el dominicano Máximo Gómez Báez el 6 de enero de 1875 y en ese entonces franqueaba por el argentino, genuina expresión del internacionalismo en las luchas emancipadoras del pueblo cubano.

Una vez más el Che demostraba desde tierras avileñas que ser quijote no es algo vano, no es una condición anecdótica, no es un trastorno pasajero del alma. Por el contrario, es apresar la vida con la conciencia y él, se llamó conciencia.

A más de medio siglo de la heroica epopeya para el Teniente Coronel Efrén de Jesús León Nápoles, entonces bisoño soldado integrante de la Columna del Che, permanecen en su memoria aquellos difíciles pero memorables momentos en que se puso a prueba la voluntad, el arrojo y la valentía de los hombres que seguían el ejemplo indomable del Guerrillero Heroico.