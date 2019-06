Cuba: desordenada y falta de actitud en Copa de Oro de Fútbol

Torneo tras torneo, y fracaso tras fracaso. Claro que se imaginan que el tema versa sobre las tres goleadas sufridas recientemente por la selección absoluta cubana de fútbol, por el grupo A de la Copa de Oro 2019 con sede en tres naciones, por primera vez en la historia.

Una vez más, la incompetente escuadra cubana comandada actualmente por el técnico villaclareño Raúl Mederos, mostró lo mismo con lo mismo: su tradicional desorden táctico, desatenciones defensivas, escaso fútbol, y cuanto error existe en el marcaje al rival, además de su letal sequía goleadora.

Por demás, y para pena no solo del fútbol cubano, sino también de todo el movimiento deportivo de esta Isla en la que su pueblo tanto disfruta lo concerniente a la esfera del músculo, el conjunto de Mederos fue el primero en decir adiós, con una actuación endeble por la falta de actitud mostrada por sus jugadores.

Nótese el infructífero accionar de este representativo, no acorde a los parámetros establecidos por los restantes deportes cubanos allende los mares, que acaban de signar la peor actuación histórica en Copas de Oro, con 17 goles en contra y ninguno a favor: 7-0 ante México y Canadá, y 3-0 frente a Martinica, cuadro al que hace tiempo atrás se le ganaba sin el menor contratiempo.

Pero hay más. A nivel mundial, en el fútbol apenas ha existido un resultado más alarmante, en una fase de grupos en el cual se enrolaron cuatro equipos.

Las estadísticas demuestran que eso le ocurrió únicamente al elenco de la casi irreconocible selección de Samoa, que tiene el récord negativo de 19 dianas recibidas y ninguna anotada.

Entonces, duele mucho que Cuba, respetada a nivel mundial como un ejemplo de país con excelentes deportistas, exhiba un equipo de fútbol que muestre una imagen tan apática.

El elenco convocado por Mederos, reunió a varios jugadores de esa selección que viene unida desde hace mucho tiempo, la cual consiguió clasificarse para la Copa del Mundo sub 20, en Turquía, y luego obtuvo bronce en los Juegos Centroamericanos de Veracruz 2014.

Se esperaba ahora mucho más de figuras como Andy Baquero, Aricheell Hernández, Yosel Piedra y el portero Sandy Sánchez, pues el capitán Yordan Santa Cruz no recibió visa de entrada a Estados Unidos, y el volante de contención Daniel Luis Sáez abandonó la delegación luego del segundo partido contra Martinica.

Ante la imposibilidad de convocar a jugadores que se desempeñan en ligas foráneas, Mederos tomó la misma decisión que en la fase clasificatoria para la Copa de Oro: llevó a la cancha al extremo Roberney Caballero, puso a Maikel Reyes por la derecha y usó como “falso nueve” al matancero Luis Javier Paradela. Pero ninguno creó peligro y, las pocas veces que se metieron en el área rival, no sabían qué hacer con la pelota. Faltó creatividad y juego de equipo. Y eso, también se le enseña al jugador.

Entonces, ¿lo que queda es un nuevo somero análisis? Creo que ya esa frase está bien “quemada”, porque siempre sucede lo mismo y no se concretan las innumerables insuficiencias ni se toman las medidas pertinentes con técnicos y directivos.

¿Volveremos a elaborar críticas con temas como la necesidad de jugar más partidos amistosos fuera de casa, o tratar de activar el convenio Cuba-Brasil, o resolver la convocatoria de los “legionarios extranjeros” para mejorar el nivel del grupo? Eso también aburre, porque no se da ningún paso capaz de solventar esas necesidades.

Pienso que el problema del fútbol cubano comienza desde la base. No hay terrenos, no hay implementos, no hay entrenadores capaces. Además, la organización de los campeonatos nacionales, de cualquier categoría, es pésima, amén de las reconocidas tribulaciones económicas existentes.

Y lo que más duele es que, un equipo como ese, deberá enfrentar en septiembre la Liga A de la Liga de Naciones de Fútbol, en el área de Concacaf. Y como van las cosas, Cuba continuará siendo goleada por los rivales. De eso, no albergo duda alguna.