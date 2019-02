Cuba en cruzada contra el cáncer en Día Mundial

Considerada la segunda causa de muerte en Cuba, el cáncer se presenta con un ritmo ascendente en cuanto a nuevos casos, sin embargo la mortalidad tiene una tendencia en meseta, explicó a Prensa Latina una especialista.

En ocasión del Día Mundial de Lucha contra el Cáncer, que se celebra hoy, Cuba llega a esta jornada con varios resultados. Tales tendencias ocurren desde hace unos años y a pesar de que la tasa de incidencia, o sea, los nuevos casos aumentan, la mortalidad se mantiene en meseta y en el cierre de 2018 hubo 966 fallecimientos menos en comparación con periodo precedente, detallan los datos.

Precisó la jefa del Programa de Control de Cáncer, María Caridad Rubio que la mayor incidencia en Cuba ocurre en el cáncer de piel, sin embargo este tipo no se considera mortal.

Los datos estiman que existen ocho localizaciones que ocupan el 62 por ciento de los casos y en ambos sexos el de pulmón encabeza la lista.

Para las féminas, lo escolta el de mama, para seguir con el de colon, cuerpo uterino y cérvix, mientras en los hombres, el de próstata, colon, laringe y vías urinarias ocupan del segundo al quinto lugar respectivamente.

A juicio de la especialista, la estrategia del Programa integral que se lleva adelante en la isla tiene una base en la atención primaria, en la que existen funciones definidas, entre ellas el examen físico periódico a personas con riesgo, la dispensación de casos y la educación sanitaria.

Al referirse a los factores de riesgo, que centran el trabajo de prevención, explicó que en la isla sucede una asociación causal con respecto al cáncer: el tabaquismo y el envejecimiento poblacional.

Lamentó, a la par, que la enfermedad constituye además la primera causa de años de vida potenciales perdidos, que oscila en 18 años por los que transita la enfermedad, lo cual afecta a ambos sexos.

Cifras recientes de autoridades sanitarias señalan que alrededor del 70 por ciento de las investigaciones clínicas desarrolladas en la actualidad en Cuba buscan encontrar un tratamiento efectivo contra distintos tipos de cáncer.

Las vacunas terapéuticas, creadas en los centros de Inmunología Molecular y de Ingeniería Genética y Biotecnología y otras instituciones del país, son la apuesta más prometedora hasta el momento.

Datos de la Organización Panamericana de la Salud indican que en la región de las Américas, el cáncer es la segunda causa de muerte. Se estima que 2,8 millones de personas son diagnosticadas cada año y 1,3 millones de personas mueren por esta enfermedad anualmente.

Las nuevas cifras publicadas por la Organización Mundial de la Salud señalan que cada año mueren de cáncer 8,8 millones de personas, en su mayoría en los países de ingresos bajos y medianos. Uno de los problemas es que muchos casos se diagnostican demasiado tarde.

I am and I will (Soy y lo haré) es el slogan que por tres años centrará la campaña global que auspicia la Unión Internacional contra el Cáncer, en busca de reflexionar y pensar en lo que queremos hacer para evitar esta enfermedad.