Cuba en la Serie del Caribe de Béisbol: la historia más reciente

En diciembre de 2013, Higinio Vélez Carrión, presidente de la Federación Cubana de Béisbol (FCB), anunció oficialmente que el equipo de Villa Clara participaría en calidad de invitado en la edición 56 de la Serie del Caribe de Béisbol, pactada para Isla Margarita,Venezuela.

Con más de medio siglo alejado del certamen regional de franquicias, el representativo antillano, dirigido por Ramón Moré llegaba a la llamada “Perla del Caribe” con motivaciones renovadas, en una lid en la cual enfrentarían a los campeones de las ligas invernales profesionales de Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana y México.

En honor a la verdad, poco pudieron hacer los anaranjados en el estadio de Nueva Esparta, al ceder en su debut nueve carreras por cuatro ante Naranjeros de Hermosillo, equipo mexicano que a la postre se tituló campeón y, posteriormente, perder 9-5 con Navegantes de Magallanes y 9-2 ante Tigres del Licey.

La única victoria de los cubanos (2-1) llegó en su última presentación frente a Indios de Mayagüez, en un partido en que el derecho camagüeyano Vicyohandri Odelín lanzó de forma magistral y los boricuas cometieron varias imprecisiones a la defensa.

Pese al éxito, la tropa antillana quedó fuera de toda posibilidad de acceder a semifinales aunque resulta válido destacar que peloteros como Ramón Lunar y Yuniet Flores se incluyeron en la selección Todos Estrellas del certamen, mientras que Yulieski Gourriel acaparaba título individual en el aparatado de dobles conectados.

Un año después la historia de Cuba en la Serie del Caribe fue otra, pese a llegar in extremis a los cruces semifinalistas, después de trío de tropiezos, 1-2, 1-6 y 2-6 ante Tomateros de Culiacán, Gigantes del Cibao y Caribes de Anzoátegui, en ese orden, y solitario triunfo en extrainning 3-2 sobre Cangrejeros de Santurce.

Los Vegueros de Pinar del Río, bajo la égida de Alfonso Urquiola, se desquitaron ante Caribes en el cruce de semifinales (8-4) y luego superaron 3-2 a Tomateros en la gran final, con vital ofensiva de Frederich Cepeda (más valioso del torneo) y Yulieski Gourriel, quienes remolcaron la primera y la última carrera cubana, respectivamente.

En la cita de Santo Domingo 2016 los Tigres de Ciego de Ávila, dirigidos por Roger Machado, mantuvieron el pobre saldo en etapas clasificatorias, al caer tres veces (3-9 vs Venados de Mazatlán; 1-12 vs Cangrejeros de Santurce y 1-3 vs Tigres de Aragua) y alcanzar una sonrisa 4-2 en extrainning a costa de Leones del Escogido.

No obstante, los avileños se incluyeron en semifinales, instancia en la cual cedieron 2-7 ante Venados de Mazatlán, posteriormente titulares de la Serie.

Durante las dos últimas ediciones del evento de clubes los Alazanes de Granma, guiados por Carlos Martí, rubricaron actuaciones similares, al conseguir clasificarse a los cruces de muerte súbita de manera convincente (tres éxitos y un fracaso) para luego caer en los choques semifinalistas.

Hasta la fecha, el granmense Alfredo Despaigne, uno de los sluggers más reconocidos en la Isla, es el único pelotero de la mayor de las Antillas con participación en todas las ediciones desde el regreso

cubano.

A Ciudad Panamá 2019 los Leñadores de Las Tunas acudirán con la premisa de conquistar la corona, aunque otras victorias al margen del plano competitivo podrían reservar al país istmeño.

Lograr la inclusión de Cuba como miembro pleno de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) y obtener la sede oficial de un evento de esta magnitud, destacan entre los grandes objetivos de la

Isla en el futuro inmediato.

No renunciar al espíritu de confraternización en tiempos que urge estar más unidos que antes deberá ser la máxima de la Serie, en la cual participarán por vez primera seis países de la región, dos de ellos en calidad de invitados.