Cuba garantiza respaldo a inversionistas, dice embajador en Nicaragua

Cuba garantiza respaldo total a inversionistas extranjeros en la isla, aseguró hoy el embajador de la mayor de las Antillas en Nicaragua, Juan Carlos Hernández.

En declaraciones a la , el jefe de la misión estatal cubana analizó de manera exhaustiva el actual contexto marcado por una escalada agresiva del Gobierno de Estados Unidos, tras la activación del Capítulo III de la Ley Helms-Burton.

Desde el pasado jueves la Casa Blanca puso en práctica ese acápite legislativo, mediante el cual ciudadanos cubanos residentes en el país norteño pueden presentar ante las cortes demandas sobre las propiedades justamente nacionalizadas por el Gobierno Revolucionario de la Isla entre 1960 y 1963.

En estos momentos asistimos a una situación sui géneris, pues se eleva la tradicional agresión económica y crecen amenazas en el campo militar, comentó Hernández.

La aplicación desde el 2 de mayo del Capítulo III es algo ilegal, inusitado, que no tiene efecto en Cuba, pero recrudece el bloque económico, comercial y financiero que ya cumple casi seis décadas, apuntó.

Respecto al tema esgrimido por Washington referido a la situación política en Venezuela, el embajador reiteró que Cuba no tiene asesores militares en la nación sudamericana, sino más de 20 mil médicos y personal de salud salvando vidas al pueblo bolivariano. Un total de 12 administraciones estadounidenses no han aprendido que los principios no se negocian y no nos van a amedrentar, insistió.

Sobre la Ley Helms-Burton, de 1996, el diplomático recordó que desde el propio año el parlamento de la isla aprobó una legislación antídoto, la Ley de Reafirmación de la Dignidad y Soberanía Cubanas.

Tal disposición legislativa resguarda y protege las inversiones extrajeras en la mayor de las Antillas.

Hernandez señaló que en el mismo sentido la reciente Constitución de la República de Cuba, en vigor desde el 10 de abril último, también es una herramienta legal a favor de quienes deciden apostar por invertir sus capitales en la isla.

El embajador comentó como el Gobierno de Donald Trump escogió la fecha (16 de abril) de una invasión derrotada por el pueblo cubano en 1961 para anunciar otra vuelta a la tuerca económica que pretende asfixiar a Cuba.

Propinaremos otro Girón en la resistencia, concluyó a manera de ilustrar la posición de su pueblo y Gobierno ante la nueva escalada de la administración instalada en la Casa Blanca.