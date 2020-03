Cuba no reporta nuevos casos de la Covid-19 en las últimas 48 horas

En las últimas 48 horas Cuba no reporta nuevos casos de la Covid-19. Los cuatro pacientes detectados permanecen hospitalizados, evolucionan satisfactoriamente y tienen garantizados todos los recursos para su total recuperación; mientras continúan todas las acciones de control de foco necesarias para evitar la propagación de la pandemia dentro del país.

La información, ofrecida este domingo en conferencia de prensa, provino del doctor Carmelo Trujillo Machado, jefe del Departamento de Control Sanitario Internacional del Ministerio de Salud Pública (Minsap), quien subrayó que prosigue la implementación de todas las medidas establecidas para la prevención y enfrentamiento al nuevo coronavirus y se trabaja estrechamente con todos los organismos de la administración central del Estado para alcanzar la contención de esta enfermedad.

Reiteró la importancia de ampliar las acciones de promoción y educación de salud para toda la población, así como la preparación de todos los sectores de la sociedad en las medidas de prevención, reducción de riesgos y protección a lo individual.

Sobre la vigilancia en frontera, apuntó que «se incrementa y refuerza». Todos los puntos de entrada, dijo, están cubiertos con personal de salud, se siguen aplicando los protocolos de actuación y también permanece activo el monitoreo en la atención primaria y en las instituciones hoteleras, lo que posibilita la adopción oportuna de medidas de control.

En cuanto a los rumores sobre un posible brote de la Covid-19 en la Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría (Cujae), puntualizó que «no son ciertos. A las personas sospechosas, en todos los casos, se les han realizado las pruebas correspondientes y todas han resultado negativas».

Asimismo, la doctora María Elena Soto Entenza, jefa del Departamento de Atención Primaria de Salud del Minsap, hizo hincapié en la pesquisa activa, o sea, la búsqueda activa de casos con sintomatología respiratoria, como parte del plan de control y prevención que incluye la vigilancia y la atención médica oportuna y de calidad.

Agregó que los consultorios del médico y la enfermera de la familia, así como los policlínicos se encuentran preparados para enfrentar esta situación epidemiológica y se ha estado desarrollando, por etapas, un amplio proceso de capacitación que abarca a todos los trabajadores del sistema.

Desde los consultorios, explicó, se realiza la búsqueda activa de los casos con alguna sintomatología respiratoria, a cargo del equipo básico de salud, o sea, la enfermera y el médico de la familia. No obstante, insistió en la imprescindible participación de la población, pues resulta necesario que toda persona con estos síntomas acuda en busca de atención médica.

Recalcó la prioridad concedida a los grupos más vulnerables, dígase los adultos mayores, en particular aquellos que viven solos o tienen alguna discapacidad, así como a los lugares donde existan concentraciones como, por ejemplo, las casas de abuelos, hogares de ancianos, instituciones sociales, hogares maternos, entre otros.

Las personas con síntomas respiratorios, resaltó, ya sean niños o adultos, no deben acudir a los centros educacionales ni laborales hasta tanto no se recuperen.

De acuerdo con Soto Entenza, también en los consultorios se lleva a cabo la vigilancia de los viajeros y ya se han dispuesto en los policlínicos áreas específicas para atender a los pacientes con dichas afecciones. De igual modo, se han creado comisiones, integradas por varios especialistas, para la evaluación clínica y epidemiológica de estas personas y luego determinar la conducta a seguir.

«No todas las personas que llegan con síntomas respiratorios se ingresan, pero sí es importante que sean evaluadas», aseveró.

La doctora puso énfasis, además, en la necesidad de seguir cumpliendo las medidas de higiene personal y colectiva, el lavado de manos, el uso de nasobucos en los casos indicados, y convocó a la participación de todos desde la comunidad, con la conducción técnica del médico y la enfermera de la familia, para garantizar el control y prevención de la pandemia.

Hasta el 14 de marzo se reportaban

125 países con Covid-19

143 247 casos confirmados

5 408 fallecidos

3. 78 % de letalidad

En China

80 973 casos confirmados

3 194 fallecidos

3. 94 % de letalidad

En las Américas

22 países

Otros países más afectados

Italia, Irán, Corea del Sur, España, Francia, Alemania, Estados Unidos, Suiza, Dinamarca y Japón.