Cuba-Venezuela, un duelo neurálgico en la Serie del Caribe de béisbol

Después de vencer la víspera por 3-1 a México, Cuba buscará hoy su segunda victoria en la Serie del Caribe de béisbol cuando enfrente a Venezuela en el estadio Rod Carew de esta capital.

Según Pablo Civil, manager de los cubanos Leñadores de Las Tunas, el abridor será el derecho Freddy Asiel Álvarez, un serpentinero de vasta experiencia en torneos internacionales, capaz de derrotar a cualquier equipo.

Me preparé bien para este torneo, pienso que todo me salga bien y obtener la victoria. Mi objetivo es caminar el juego de pelota, expresó Álvarez a la prensa.

El derecho de 29 años dijo además que no se cuidará de ningún rival en especial y además dijo haber visto al equipo venezolano Cardenales de Lara, en el partido de ayer contra Charros de México, saldado con triunfo 5-1 para los sudamericanos.

Todos los bateadores me preocupan, para mí no existen bateadores malos, simplemente me enfoco en mi estrategia de pitcheo para dominarlos, remarcó.

En la liga cubana, Álvarez juega para los Azucareros de Villa Clara, un equipo de pobre ofensiva, algo diametralmente opuesto a estos Leñadores, que cuentan con un equipo potente a la ofensiva, liderado por el slugger Alfredo Despaigne.

Es una ventaja (contar con un ataque más poderoso), siempre estamos pensando que el equipo produzca, tenemos muy buenos bateadores que es lo principal, enfatizó.

Cuba enfrentará este miércoles a Venezuela desde las 15:00, hora local, en el Rod Carew, sede del certamen.

El equipo que resulte ganador quedará líder invicto del distrito A con 2-0.

Este año, la Serie del Caribe cuenta con seis equipos por primera vez en la historia, y obviamente con un nuevo sistema de competencias, de dos grupos.

Solo el equipo ganador de cada distrito podrá acceder a la final del domingo 10 de febrero.

Vale recordar que Cuba ganó su última Pequeña Serie Mundial Latinoamericana, como también conocen a la Serie del Caribe, en el año 2015, por intermedio de Vegueros de Pinar del Río, mientras la coronación más reciente de Venezuela data de 2009, cuando los Tigres de Aragua subieron al trono.

A modo de recordatorio obligado, Panamá organizó anteriormente otras tres ediciones de la Serie del Caribe, específicamente en 1952, 1956 y 1960, y en todas salió campeón algún club cubano.

De hecho, en esas ocasiones los equipos de la mayor isla de las Antillas ganaron 15 de 16 partidos.

Si añadimos el triunfo de ayer de los Leñadores sobre los Charros de Jalisco, entonces Cuba archiva 16 victorias y apenas un revés cuando juega en suelo panameño, un dato de miedo para sus adversarios.

También en la jornada de hoy se medirán el elenco dominicano Estrellas Orientales y el puertorriqueño Cangrejeros de Santurce.

La nave de Santurce es la única que conquistó el título en esta lid entre los seis equipos participantes en Panamá-2019.

Ese club boricua archiva cinco cetros (1951, 1953, 1955, 1993, 2000) y es el segundo máximo ganador del certamen empatado con Leones del Escogido y Criollos de Caguas, y solo superado por Tigres del Licey (10).