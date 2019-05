De emociones y premios hablan nuestros músicos

Cubadisco 2019, dedicado a Benny Moré y a los 500 años de la fundación de la Villa de San Cristóbal de La Habana, ha demostrado una vez más la calidad de nuestros músicos y la pasión con que trabajan nuestras casas discográficas. Luego de una semana de conciertos, encuentros teóricos, entrega de premios e intercambio con los artistas la conocida fiesta del disco cubano finalizó el domingo. Muchas fueron las emociones.

«No sé qué hacer, si gritar, salir corriendo, llorar. No me lo puedo creer, estoy muy agradecido con el Comité de premiaciones, con Cubadisco. Nos llevamos cuatro: música instrumental, making off, mejor diseño de sonido y el Gran Premio Cubadisco. Creo que sobrecumplimos», expresó Germán Velazco, uno de los autores del disco Saxofones live sessions, de Cuban Sax Quintet, en el que participan, igualmente, otros grandes maestros del saxofón cubano como César López, Alfred Thompson, Evaristo Denis y Jamil Schery.

Del Dvd Dos Leyendas. Elito Revé y Los Van Van, de Bis Music, Gran Premio Cubadisco y premio en la Categoría de Concierto audiovisual, el músico Samuel Formell ha confesado que tanto él como Elito siempre quisieron unirse en memoria de sus padres y presentarle al pueblo de Cuba una propuesta como esta, grabada en imágenes, para que todo el mundo tenga la oportunidad de disfrutarla.

Michel Herrera quien ha sido galardonado con un Premio Especial por En concierto. Orquesta Aragón y Michel Herrera, del director Eduardo Rodríguez, ofreció también sus declaraciones.

Refiriéndose a En concierto…, dijo: «Es una oportunidad para cualquier músico compartir con una leyenda como la Orquesta Aragón, que ha formado parte de la música cubana, que ha aportado a ritmos como el cha cha chá, el danzón…

«Tuve la responsabilidad de hacer la producción musical y llevar al escenario esta puesta de un ensemble de jazz con la Orquesta Aragón. Estoy muy feliz porque crecí con la música de la Aragón y poderla llevar de alguna manera, a las nuevas generaciones a través de la tradición y también de la contemporaneidad, es un sueño, realmente estoy muy agradecido», expresó.

Producido por la Egrem, en formato cd y dvd, En concierto… recoge «los sonidos de la vieja charanga alternando, fundiéndose, retando y contaminándose con los poderosos sonidos de un grupo de jazzistas jóvenes, iconoclastas…», en una fiesta de la transgresión y la cubanía, como señala Jorge Gómez, presidente del Cubadisco.

Los fonogramas 55 D’ Lujo (autores varios, Egrem); Vamos caminando (NG La Banda, Producciones Colibrí); Cuba cantada Vol. 3 y 4 (autores varios, Colibrí); y el Dvd 4 décadas (Síntesis, Producciones Abdala) recibieron también premios especiales.

Orgullosos y agradecidos

«Pegadito a la tarima» Moisés Valle, Yumurí, vuelve a invitarnos «a guarachar». Mucho más ahora que es uno de los premios de Honor de la fiesta del disco cubano, distinción que le fue otorgada, además, a los músicos Huberal Herrera y Ulises Hernández; la emisora Habana Radio y el Programa 23 y M.

«No hay palabras para expresar la emoción. Agradezco a Cubadisco, al Instituto Cubano de la Música. Es un premio que recibo con alegría, con emoción, pero también con humildad y con el compromiso de seguir dándole muchas cosas a la música cubana.

«Estoy eternamente agradecido al pueblo de Cuba que ha sido mi razón de ser y existir. Cantarles es la razón de este sonero. Muchas gracias también a los músicos que me precedieron y que influyeron en mí para que me dedicara a hacer música popular bailable».

El dúo Buena Fe, «sobrevivientes excepcionales de la verdadera Nueva Trova», es otro de los premios de Honor del Cubadisco. Israel Rojas, uno de sus integrantes, manifestó que ojalá los 20 años que han pasado no sean más que el preámbulo de muchos años más de trabajo y esfuerzo para «seguir cronicando nuestro vivir» y acompañando a nuestro país en todo.

«Supercontento» está Emilio Frías, El Niño. «Por tercera vez consecutiva nuestras producciones discográficas han sido tomadas en cuenta y, en este caso, De vuelta al barrio, en la categoría Música bailable.

«Nosotros estamos muy contentos con el resultado porque no solamente es el premio que nos da el Cubadisco y por el que estamos muy agradecidos, sino que es también el premio que nos está regalando el disco en la calle, en los barrios, en el bailador».

De Vuelta al barrio «es un disco completamente bailable», apuntó El Niño. Cuenta con 11 temas (todos de su autoría) y un invitado: Germán Velazco.

Felipe Morfa, colega de la radio, obtuvo premio en el concurso por categorías. Laureado en Música de Archivo por La razón no valía (Moraima Secada), Felipe confesó que esta es una nueva faceta en su vida. «Siempre me ha gustado la discografía», dijo, y más adelante comentó:

«Moraima Secada tuvo una discografía pobre a pesar de haber sido una de las grandes. Grabó solo dos Lp y unas pocas canciones. La razón no valía es el resultado de un trabajo de investigación que me tomó varios años. Contiene canciones inéditas que ahora salen a la luz en disco y en un documental producido por Bis Music».

Entre los laureados por categorías se encuentra, por otra parte, el fonograma Voy, de Eme Alfonso (premio Fusión, sello Egrem), quien refiriéndose al mismo ha expresado con anterioridad que es «el rencuentro con lo antiguo, ancestral y con lo nuevo también».

Los fonogramas Lo más Bárbaro del Ritmo 1945-1952. Benny Moré, y Siempre tu voz. Homenaje a Benny Moré (Omara Portuondo y Orquesta Failde), de la Egrem, se alzaron con el premio Centenario Benny Moré.

La disquera más premiada, según se supo posteriormente, resultó ser la Egrem, que este año celebra su 55 aniversario.

