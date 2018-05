Debuta ¨Keko¨ con los Tiburones

Una motivación especial tenían los aficionados del fútbol en Ciego de Ávila el sábado 5 de mayo. La fecha marcaba el debut del ariete Sánder “Keko” Fernández con Los Tiburones, después de regresar como líder goleador y en asistencias de la Liga de Antigua y Barbuda.

…Llegué el martes en la noche y el miércoles me incorporé a los entrenamientos. Estaba deseoso de estar con mis compañeros, compartir mis experiencias en Antigua y Barbuda, aportar a la conquista de la corona.

Era la segunda jornada de la hexagonal final de la Liga Cubana, pero Keko no brilló, el protagonismo, esta vez, lo tuvo la lluvia.

…El juego se retrasó porque llovió mucho desde el mediodía. Desde que me incorporé le pedí al técnico que mantuviera su once inicial, quería ver en acción a mis compañeros, llevaba casi un mes fuera de la cancha y el equipo estaba funcionando muy bien sin mí. Quedamos que sería el primer cambio y así fue. La primera mitad fue de dominio absoluto de Ciego, pero no pudieron marcar. Luego en el segundo tiempo volvió la lluvia. La cancha no me ayudó, no pude explotar la velocidad y mucho menos la conducción del balón. Al final puse mi granito de arena en el empate, pero sobre todo estoy muy contento porque volví a vestir la franela de mi equipo.

El equipo más productivo de la Liga Cubana con 27 goles en 13 partidos marcó una vez, por intermedio del refuerzo Allán Pérez tras pase de Sánder, pero solo sirvió para el empate, porque antes Reinaldo Pérez había anotado por el plantel pinareño.

…Este equipo está en condiciones de llegar lejos, tan lejos como hasta la cima. Vengo concentrado en hacer mi trabajo, apoyar a mis compañeros y contribuir a que esta generación madure y haga historia en el fútbol cubano.

Los Tiburones sueñan a lo grande en 2018, su única meta es conquistar la corona y para ello cuentan con el talento de su ariete, Sánder Fernández.