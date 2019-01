Demócratas en EE.UU. alejan juicio político a Trump

La oposición demócrata en Estados Unidos aleja la posibilidad de un juicio político (impeachment) al presidente Donald Trump y parece centrarse hoy en temas puntuales que interesan a la población.

Así lo informó el domingo el parlamentario Hakeem Jeffries, jefe del caucus de los azules en la Cámara de Representantes. ‘Ciertamente no es apropiado en este momento’ llevar artículos de juicio político contra el presidente Trump.

‘Tenemos una responsabilidad constitucional de conformidad con el primer artículo de la Constitución para servir como un control y balance en una rama ejecutiva fuera de control’, sostuvo en declaraciones en el programa de la televisora NBC, ‘Meet the Press’.

Los comentarios de Jeffries siguen a la acusación del viernes contra Roger Stone, asesor de Trump desde hace mucho tiempo, quien fue imputado de un cargo de obstrucción de un procedimiento oficial, cinco cargos de declaraciones falsas y un cargo de manipulación de testigos.

Mientras tanto, el fiscal especial Robert Mueller investiga la interferencia rusa en las elecciones de 2016 y la supuesta posible colusión entre Moscú y la campaña de Trump.

Stone, el último de varios asociados de Trump acusados o condenados en la investigación de Mueller, se unió al ex presidente de campaña Paul Manafort, al ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn y al ex abogado personal de Trump Michael Cohen.

Llama la atención en estos momentos que los demócratas no parecen dispuestos a presionar para el juicio y se apegan a criterios mayoritarios para que se enfoquen ‘en los temas de importancia para el pueblo estadounidense’.

La posición de los miembros del partido que se identifica con el color azul se reitera en momentos en que Trump debe dar el discurso sobre el Estado de la Unión en un escenario que pondrá a prueba a dos centros de poder en Washington, cada uno calibrando la tenacidad y astucia del otro.

El enfrentamiento entre las dos fuerzas políticas estadounidenses se vio matizado con la conclusión del cierre gubernamental más largo de la historia, en el cual Trump fracasó en obtener los fondos para un muro en la frontera con México.

Sin embargo, los choques pueden continuar luego que cercanos colaboradores del mandatario se apresuraron a decir que su jefe está preparado para otro cierre del gobierno si el Congreso no trabaja con él para asegurar la frontera entre Estados Unidos y México.

El presidente está preparado para volver a cerrar el Ejecutivo y para declarar una emergencia nacional si no consigue su objetivo, según dijeron colaboradores del mandatario.