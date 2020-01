Denuncia canciller cubano mentiras de autoproclamada presidenta de Bolivia

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro cubano de Relaciones Exteriores, condenó hoy en su cuenta oficial en Twitter, las vulgares mentiras de la autoproclamada presidenta de Bolivia Jeanine Áñez, como parte de su política entreguista y servil hacia el gobierno norteamericano.

El jefe de la diplomacia cubana explicó además que esta actitud de la mandataria golpista boliviana, ha traido graves consecuencias para su pueblo, en especial en materia de salud pública, tras la salida forzosa de los médicos cubanos que cumplían misión en el país andino.

Al respecto, Rodríguez Parrilla ejemplificó que “tras retorno a #Cuba de colaboradores, por la violencia de la que fueron objeto, se han dejado de realizar más de 454 mil 440 atenciones médicas”, tuiteó.

A ello se le suma que cuando se cumplen dos meses sin la presencia de los galenos antillanos, “en #Bolivia se traduce en casi 1000 mujeres que no han contado con asistencia especializada en sus partos y 5000 intervenciones quirúrgicas y + de 2 700 cirugías oftalmológicas que no se han realizado. No son sólo cifras, son seres humanos”.

Después del golpe de estado al gobierno de Evo Morales el pasado 10 de noviembre del 2019 y como consecuencia del asedio que sufrió el personal cubano en el país sudamericano, incluido el secuestro de la Dra. Yoandra Muro, jefa de la misión médica, los profesionales de la mayor de las Antillas concluyeron su labor, después de varios años de colaboración en beneficio del pueblo.