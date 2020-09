Denuncia Cuba cuenta parodia en Twitter del Tribunal Supremo Popular

Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP) de Cuba, denunció hoy la creación en la red social Twitter de una cuenta parodia de la referida institución, la máxima autoridad judicial del país.

De acuerdo con Ferro, la indecencia, la desesperación y la falta de escrúpulos lleva a los enemigos de Cuba a utilizar los métodos más sucios y abyectos para tratar de confundir.

No han podido y no podrán con nosotros, advirtió el magistrado.

«La indecencia, la desesperación y la falta de escrúpulos les lleva a utilizar los métodos más sucios y abyectos, para tratar de confundir¡¡¡ No han podido y no podrán con nosotros!!!», tuiteó Ferro.

El presidente del TSP compartió en su publicación un tuit de la cuenta oficial de la máxima autoridad judicial cubana, la cual expresa que el fin de la maniobra es confundir a la audiencia en relación con la misión del sistema judicial en Cuba.

Reiteramos que nuestra cuenta es @TSupremoCU, puntualizó el TSP.

Con tal acción, el Tribunal Supremo Popular se suma a una creciente lista de cuentas falsas de otros importantes organismos cubanos y de sus máximos representantes, una tendencia que forma parte del bloqueo digital que hoy impone Estados Unidos contra Cuba en la web 2.0.

La red social de microblogueo, con sede en territorio estadounidense, ha suspendido de forma masiva perfiles (personales y gubernamentales) en los últimos meses, como parte de una estrategia para limitar el alcance del contenido que se genera desde Cuba.