Digamos NO al disparo del COVID-19

El Ministerio de Cultura en Cuba, como parte de las medidas de prevención y enfrentamiento en el país del coronavirus, decidió posponer lo eventos culturales masivos, de índole nacionales e internacionales, con la finalidad de evitar aglomeraciones que propicien el cotagio del COVID-19.

Sin embargo, más allá de la voluntad institucional en el ministerio para hacer cumplir esas medidas de protección para los cubanos, aún la inconciencia social desafía lo establecido.

Hay que agradecer la iniciativa de muchos artistas y DJ que ofrecen conciertos vía on line para que sean disfrutados en casa por la familia, pero también se hace necesario señalar la realidad que en las propias redes sociales los ciudadanos denuncian aglomeraciones de personas en barrios y comunidades, donde se festeja como si la amenaza de muerte no fuera inminente.

Cuando el coronavirus comenzó a plagar el mundo, para los cubanos el hecho era solo noticia en el Noticiero Estelar, en algunas emisoras de radio y un problema de los países europeos que se colocaba en las redes sociales.

Sin embargo, ahora es una realidad que toca a nuestras puertas y desafia fronteras para colocarse cada vez más cerca.

Hasta el último parte emitido en el país ascienden a 48 los casos diagnosticados de la enfermedad y ya es una cifra que alerta que a cualquiera puede ser víctima, si se analiza la velocidad de propagación del mismo.

Los intentos de frenar el contagio en todos los países van desde el cierre de fronteras hasta el autoaislamiento de las familias, pero la baja percepción del riesgo de los cubanos impide que asuman con seriedad lo grave de la situación que enfrentamos.

Italia y España son los dos países que más grave situación tienen en el mapa de propagación global del coronavirus, con una importante cifra de muertes por esa causa, sin embargo América Latina no escapa de la realidad sanitaria y el área se convierte en una alerta para extremar las medidas.

Mientras la población no asuma con seriedad esta grave situación, el virus continuará su propagación de manera acelerada.

Y llamo también a la reflexión en torno a la responsabilidad institucional y ministerial, porque aún existen entidades del comercio, que no son indispensables, abiertas donde se aglomeran personas como bares, cafeterías y cervecerías pilotos y dispensadas.

Por un lado se llama y alerta a quedarse en casa y a extremar las medidas, pero por otra la permisibilidad de aglomeraciones es real.

No se resuelve la situación epidemiológica con implementar las medidas establecidas para el Ministerio de Cultura, si desde la conciencia personal, no se asume que la situación de amenaza pandémica es grave.

En muchos barrios de las comunidades se han reportado incidentes de cubanos residentes en el extranjero o que estaban de visitas en otros países, que han entrado al país y en pleno desacato a las orientaciones deambulan por las calles, visitan a otros vecinos e incluso invitan a fiestas familiares, ignorando los 14 días de aislamiento a los que deben someterse.

Insisto que la fórmula para no desencadenar el período de transmisión en masas es la disciplina.

Cultura desarticuló programas de eventos nacionales e internacionales, previó evitar aglomeraciones de personas en plazas y otros espacios públicos, pero no basta mientras cada uno de nosotros camine por las calles pensando “eso no me tocará”.

La percepción del riesgo de los cubanos es baja o casi nula, diría yo, y el hecho nos coloca como centro de la diana que recibirá el disparo de COVID-19.