Disminuye accidentalidad en Ciego de Ávila

Ciego de Ávila presenta una satisfactoria disminución de accidentes como resultado de una serie de medidas que adoptó la Comisión Provincial de Seguridad Vial para el año en curso, las cuales permitieron incluso romper indicadores históricos para un mes del verano.

Sonia Hernández Talavera, secretaria de la Comisión, informó que hasta la fecha el territorio no sufre accidentes masivos, en tanto ocurrieron 137 accidentes, 21 menos que en igual etapa del año anterior, producto de las estrategias llevadas a cabo.

Entre las acciones para prevenir estos eventos constan el bacheo, parcheo y reparación de vías y puentes, instalación y mantenimiento de señales, y disminución de los límites de velocidad en los Kilómetros 444, 464 y 503 de la Carretera Central; en la vía que da al municipio avileño de Morón, curva a Tres Golpes; de La Silla a Cayo Coco; en Manguito, Ciro Redondo, y carretera turística, entronque a Bolivia, sitios de alta peligrosidad, precisó.

Se efectuaron, dijo, cerca de 500 operativos de conjunto con el Centro Nacional de Control Pecuario (Cencop), en los que se aplicaron multas a 79 propietarios de ganado, 39 decomisos y varias ventas forzosas, pues demostrado está que los animales sueltos o amarrados a la orilla de carreteras y caminos son una de las principales causas de accidentes de tránsito.

También se incrementaron los puntos de alcoholemia, por lo que se cuenta ahora con 15, se colocó un oficial motorizado en cada uno de los 10 municipios y se aplicaron hasta la fecha cerca de 15 mil correctivos, entre multas efectivas y preventivas, con el retiro de 317 licencias de conducción, de ellas 24 por ingestión de bebidas alcohólicas, subrayó Hernández Talavera.

El mes de julio, plena etapa de verano, rompió sus estadísticas históricas al registrar solo 12 accidentes, nueve menos que en similar intervalo de 2018, lo que promedió a 0.38 colisiones por día y 1.33 víctima por siniestro, con mayor guarismo en el municipio cabecera, donde se registraron siete del total, informó Hernández Talavera.

Comunicó además que los municipios avileños Primero de Enero, Venezuela, Ciego de Ávila, Baraguá y Majagua son los de mayores incidencias; en tanto, la zona rural es responsable del 75 por ciento de las contingencias.

Entre los organismos que tienen que ver con hechos de este tipo se pueden mencionar los del Ministerio de la Construcción, Educación, Transporte, Agricultura y Poder Popular, aunque el 58.3 por ciento de los acontecimientos registrados hasta la fecha aparecen de manos de los particulares, con 67, amplió la funcionaria de la Comisión Provincial de Seguridad Vial.

Entre las principales violaciones en Ciego de Ávila están animales sueltos, indisciplinas del peatón, deslumbramiento, no guardar la distancia entre vehículos, invasiones de senda, no atender el control del carro, no obedecer luces del semáforo, adelantamientos indebidos, maniobras de marcha atrás, irrespeto de la señal de pare y circular oscuro.

El viernes constituye el día de la semana con mayor número de estos hechos, 115 del total ocurrieron donde hay señales en buen estado —el 83.3 por ciento—, lo que demuestra que el saldo registrado tiene que ver mucho con la irresponsabilidad de los conductores, y el horario más frecuente de las ocurrencias es de las 18:00 a las 21:00 horas.

La alerta se pone en el aumento de “riquimbilis” —prueba del ingenio cubano, no autorizados—, motorinas y bicicletas eléctricas, que ganan cada vez más espacio por representar una alternativa para circular por la ciudad o realizar actividades de ocio, pero que requiere control en la vía, por lo que durante el mes de agosto de 2019 se exigirán licencias de conducción y emplEo del casco; de no cumplirse, se ocupará el artefacto por parte de las autoridades y así se impondrá el máximo de precaución.