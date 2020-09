EE.UU. abre las puertas a un memorando presidencial con Rusia sobre armamentos

Estados Unidos está dispuesto a firmar un «memorando presidencial» con Rusia sobre armamento «ya mañana», declaró, Marshall Billingslea, enviado de Donald Trump.

«En cuanto a nosotros, podríamos concluir un acuerdo (a nivel presidencial) ya mañana», dijo Billingslea en una entrevista con el diario Kommersant.

Al mismo tiempo, advirtió que si no hay avances en este tema antes de las elecciones presidenciales en EEUU de noviembre, Washington «tendrá una serie de nuevas condiciones» en las que tendrá que insistir.

Arsenal nuclear

Marshall Billingslea, el enviado especial de EEUU para el Control de Armas, afirmó que el país no aumenta su arsenal nuclear. Apuntó que lo que le preocupa mucho a Washington son los sistemas rusos de armas nucleares de corto alcance.

«Rusia está aumentando su arsenal nuclear. Nosotros no. China lo está incrementando muy rápidamente. Repito, no lo estamos aumentando. Por lo tanto, creemos que el acuerdo que alcancemos en el futuro debe reflejar tanto las consideraciones bilaterales que he mencionado como las preocupaciones trilaterales», apuntó Billingslea en una entrevista con el periódico Kommersant.

«Pero estamos muy preocupados por lo que está haciendo [Rusia] fuera del tratado START, especialmente la acumulación de sistemas de armas nucleares de corto alcance. Nos preguntamos por qué es necesario. Creemos que por parte de Rusia es un desperdicio de dinero colosal en un momento en que su Gobierno tiene muchas otras prioridades en las que vale la pena gastar dinero», puntualizó.

Al mismo tiempo precisó que EEUU no cuestiona la legitimidad de lo que hace Rusia porque es un Estado soberano.

El destino del tratado START

EEUU está listo para dialogar con Rusia sobre la conversión de sus sistemas estratégicos, pero si el el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START) no se prorroga, los lanzadores de misiles balísticos convertidos volverán a funcionar ya en febrero de 2021, agregó el enviado especial.

«Tenemos una comisión consultiva bilateral que ha examinado algunas de estas cuestiones. Y las hemos considerado. Espero que hayamos considerado la conversión de los lanzadores de los submarinos de manera satisfactoria para Rusia. He estado personalmente involucrado en el tema de la conversión, así como en la readaptación que llevaremos a cabo después del START», aclaró.

«Creo que hemos disipado las preocupaciones de Rusia y estamos listos para seguir discutiendo este tema, aunque no tiene mucho sentido continuar la conversación sobre la conversión sin acordar primero una posible extensión del tratado. Si esto no sucede, simplemente llevaremos a cabo una conversión inversa de nuestras armas inmediatamente después de la expiración del tratado en febrero», añadió.

El diplomático precisó que EEUU hizo una «buena» oferta a Rusia para extender el tratado START y que después de la posible reelección de Donald Trump, «el precio aumentará».

«Rusia debe decidir por sí misma si quiere extender la vigencia del tratado START. Le hicimos una buena oferta. No creemos que esa oferta sea injusta. Pensamos que se basa en el principio de reciprocidad y que conducirá a una mayor transparencia. Y creemos que es muy valioso en un entorno en el que Estados Unidos y Rusia no confían en nada», dijo Billingslea.

«Este es un paso adelante bastante significativo que los dos países podrían dar juntos en un momento en que debemos buscar seriamente esas oportunidades para trabajar juntos. Por todas estas razones, vemos la propuesta que hicimos a Rusia como moderada en esta etapa y muy razonable», añadió.

«Propusimos un período de tiempo más corto [que la propuesta de Rusia de 5 años]. (…) Tenemos que trabajar estrechamente en el próximo acuerdo. Así que pensamos en un período de tiempo más corto», agregó.

«Como dije antes, ajustaremos nuestra posición negociadora dependiendo de la reacción de Rusia, si hay una reacción. Creemos que hemos elaborado un plan de acción muy claro y sencillo que beneficiará a ambos países. También creemos que refleja las discusiones que tuvieron nuestros presidentes. Y ahora, como lo dejé muy claro, y realmente lo creemos, el balón está en el lado ruso», consideró el enviado especial.

(Tomado de Sputnik)