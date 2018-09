EE.UU. ridiculizado en el mundo gracias a Trump, según Susan Rice

Estados Unidos está solo y ridiculizado entre las naciones del mundo por las políticas del presidente Donald Trump, advirtió hoy la exconsejera de Seguridad Nacional Susan Rice.

Trump alimenta conflictos donde no es necesario ni sabio, escribió la exfuncionaria, quien ocupó el cargo entre 2013-2017 durante la administración del demócrata Barack Obama, en un artículo titulado América de Trump: Imprudente, solo y ridiculizado, que publicó el diario The New York Times.

Basado en el paso del estadista por la ONU, ‘a primera vista, la segunda comparecencia de Trump en la Asamblea General de las Naciones Unidas pudo parecer una fanfarria más autocomplaciente, muy similar al año pasado’, comentó.

‘Pero esta vez -dijo Rice-, los estadounidenses sufrieron la humillación adicional de ver al mundo estallar en carcajadas ante su presidente, cuya falsa bravuconada ya no provoca conmoción, sino que invita a la burla’.

Según la también exembajadora en el organismo multilateral (2009-2013), más revelador que su discurso ‘rabiosamente ideológico ante la Asamblea General fueron los comentarios más sustantivos ante el Consejo de Seguridad el miércoles’.

El presidente acaba de escalar la crisis con China del ámbito económico al político y de seguridad., y sin ofrecer una pizca de evidencia, Trump acusó a ese país ‘de intentar interferir en las elecciones de mitad de período de 2018 ‘contra mi administración”, añadió.

Es una denuncia impactante -refutada de inmediato por Beijing- que pretende avivar la hostilidad antiChina dentro de la base republicana, consideró la exdiplomática al insistir que la administración de Trump subestima al gigante asiático y que la guerra comercial podría transformarse en un conflicto económico más amplio y dañino.

Rice expone además que el gobierno de Trump reiteró en voz alta su determinación de aplastar a Irán en los órdenes económico y militar.

El pasado mes de mayo, ‘bajo el deshonesto pretexto de impedir que Irán adquiriera armas nucleares, Trump se retiró del ‘horrible acuerdo nuclear de 2015′ que justo aseguraba eso’, reflexionó.

La exconsejera recordó que hace pocos días el jefe de Estado prometió incrementar las sanciones contra la nación persa y amenazó con que ‘cualquier persona o entidad que no cumpla con estas sanciones enfrentará graves consecuencias’.

Esto ‘presagia la perspectiva de guerra en el Golfo Pérsico, en caso de que el presidente Trump determine que necesita una distracción mayor de la que puede generar en un día de trabajo en Twitter’.

‘El viaje del señor Trump a las Naciones Unidas esta semana puso a Estados Unidos en un camino cada vez más peligroso en el que estamos cortejando el conflicto con países poderosos que no lo buscan’, sentenció la exasesora de Obama.

Para Rice los de ahora son ‘tiempos problemáticos’ en los que lo de arriba está abajo, lo negro es blanco y Estados Unidos está solo, imprudente y ridiculizado entre las naciones del mundo.