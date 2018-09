El bloqueo de EE.UU. contra Cuba es un pecado, afirma norteamericana

El bloqueo del Gobierno de Estados Unidos contra Cuba es un pecado, y no tiene ningún sentido, afirmó hoy una médica de ese país norteamericano que participa aquí en la VII Conferencia Internacional PsicoHabana 2018.

Esa política la tienen hace más de 50 años y lo único que han logrado es hacer sufrir al pueblo de esta Isla, declaró a Prensa Latina la especialista en Medicina Interna Allison Schachter.

Yo tengo la esperanza que más temprano que tarde todo va a cambiar, expresó en la II jornada de la cita que se celebra hasta mañana con la participación de representantes de alrededor de 10 países.

Allá, la gente más progresista está muy motivada para cambiar el estado de las cosas, el cual considero toda una desgracia, señaló la experta neoyorkina.

Schachter participó en la sesión dedicada al método psicoterapéutico auténticamente cubano, Psicoballet, sobre el cual manifestó sentir mucha alegría al ver la habilidad con que los jóvenes con necesidades especiales interpretan sus piezas musicales.

En mi país no sé si hay experiencia de algo parecido, pero me interesaría -por ser médica especializada en los pacientes con VIH/Sida- poder contribuir con su calidad de vida, reflexionó.

Al valorar el Sistema Cubano de Salud lo catalogó de increíble. ‘Allá la diferencia entre el público y el privado es muy grande. Si tienes dinero, recibe muy buena atención, pero si no, es todo lo contrario’.

Nuestro colectivo lucha mucho para brindar una asistencia lo mejor posible, pero la atención no es igual, reconoció.

Durante sus declaraciones Schachter elogió la Conferencia Internacional PsicoHabana 2018, que hoy cierra sus puertas en esta capital.

Me resulta muy atrayente, siempre me ha despertado el interés la psicología, y la medicina psicosocial, así que todo esto me interesa mucho.