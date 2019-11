El deber ciudadano que no patina

No en pocas ocasiones he escuchado el cuestionamiento de si en el parque Martí, los infantes deberían patinar o no. Algunas personas no lo consideran apropiado. Otras apuestan porque lo que debe prevalecer es el cuidado colectivo a ese espacio, insigne para la capital avileña.

Los niños que patinan no son los causantes de la destrucción de bancos o las farolas. Al menos no en la mayoría de las veces. A ellos, eso sí, se les debe inculcar el respeto por nuestro Héroe Nacional y también la consideración a quienes transitan por el lugar o permanecen disfrutando, sentados a la sombra de los árboles, que conforman la geografía del sitio. Pero más que a los niños, a quiénes se les debe exigir y sancionar si fuera necesario es a esos individuos, que seducidos por la euforia, y no pocas veces por los tragos, acostumbran a tomar los espaldares de los asientos de forma inadecuada para sentarse o a esos que inescrupulosamente hacen sus necesidades fisiológicas, sin ser precisamente perros callejeros.

Finalmente, la dirección del Gobierno y de Comunales en Ciego de Ávila, rescatan la figura del guardaparque que si bien puede contribuir a atenuar la indisciplina, no es la única solución al problema.

En proyecto existe una pista de patinaje. El lugar seleccionado es el Parque de la Ciudad. La idea parece acertada, pero mientras transita a la obra en cuestión, la posibilidad de que jóvenes como los licenciados en Cultura Física, Alejandro Lima y Julio Cesar Soto, impartan clases de patinaje deportivo en el Parque Martí, es una alternativa de la dirección del INDER, respaldada por el trabajo de diploma de estos muchachos, pertenecientes al Combinado #1 y la Academia de Ciclismo, respectivamente.

Para los bisoños patinadores y para los padres que acuden no solo como espectadores, sino también como guardianes de la armonía, la iniciativa es válida. Y también para los que ven rescatar el lugar y anhelan de corazón, que pueda mantenerse siendo el lugar imprescindible, que ocupa el mismo sitio donde, en el año 1800, estaba la Plaza Alfonso III, al que acudimos para continuar admirando la ciudad hermosa que tenemos.