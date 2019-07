El güije que hay dentro de José Antonio

El escultor, pintor, dibujante y ceramista José Antonio Ramírez llegó al pueblo de Fallas por causa de un amor. Pero su posterior enclaustramiento nada tuvo que ver con el denominado “fatalismo geográfico” o por falta de inspiración; de hecho, nunca dejó de crear durante los largos años en que no se supo nada de su obra.

Hoy, por suerte, y hasta el próximo 22 de julio, el público puede disfrutar en la galería de arte del boulevard avileño la exposición personal “Alegorías”; una muestra casi monocromática realizada sobre papel craff donde José Antonio Ramírez dibuja al güije.

Pero, ¿qué es el güije?:

-“Yo nací en la provincia Villa Clara, y recuerdo que allí existían unas creencias muy firmes sobre güijes que salían en los charcos. Después me puse a leer a Samuel Feijóo. Samuel Feijóo era la persona más extraordinaria que pudieras encontrar, y a la vez, la persona que más había investigado sobre la mística de los guijes, así que me decidí a ir a verlo. Después de conversar con él, y como yo soy artista, me di a la tarea de crear una situación con estos seres.

“Según la tradición, el güije era un negrito que salía en los ríos y charcos y daba sustos a las personas, sobre todo a los niños. Y me dije, bah, ese guije no es el que yo quiero hacer. Ese existe, pero yo tengo que crear algo por encima.

“Los primeros güijes que dibujé, allá por los años ochenta, no eran tan importantes; pero este me gustó porque es distinto. El güije que yo pinto no es el güije que la gente cree. Si das una vuelta por toda la exposición, te vas a dar cuenta de que el negrito, a pesar de su desnudez, no molesta a nadie. ¿Qué quiere decir esto?, que el negrito es una persona”.

-En las palabras inaugurales de la exposición el Licenciado Edel Antonio González Sosa expresó que “de especial interés resultan el accionar de tus duendes, personajes inquietos que poseen el rasgo distintivo de la negritud africana y caribeña, que denuncian la complicidad que existe con la obra de algunos maestros de la cultura cubana como Lam, entre otros”. ¿Has temido alguna vez que comparen tu obra con la de otros?

-“Yo no sé hasta que punto quiera hacer una obra paralela con Lam. Lam es único, y el que quiera imitar a Lam, en mi opinión, no está sano del juicio.

“Por otra parte, Mendive es una persona que tiene una línea de trabajo. Lo que pasa con él es que no ha evolucionado. Lam siempre evolucionó, y se dio cuenta de que no podía seguir haciendo trabajos como La jungla. La jungla marcó un momento determinado e importante para él. Pero después vinieron más cosas.

“Cuando tú te circunscribes a una situación determinada y no sales de ahí, qué eres, nada. Hay que evolucionar y saber contar una historia. Claro, siempre hay influencias, nadie se escapa de la influencia; el éxito está en saber tomar de ella lo mejor y luego construir un estilo propio, perfectible, por supuesto, con el paso de los años”.

-En referencia al tiempo que llevas sin exponer.:

-“Podría decirte que es un problema de tiempo, que cuando uno está procesando la obra hasta que no siente que está terminada no funciona y que ahora fue que me decidí a sacarla a la palestra pública.

“Pero lo cierto es que hubo una época en la que no se podían hablar y expresar muchas cosas y donde, además, el apoyo por parte de instituciones y personas se volvió escaso. Prácticamente todo lo que no se entendía era acusado de “diversionismo ideológico”; y yo comprendí que no estaba al nivel del sistema.

“Me pasé mucho tiempo sin exponer porque no me lo permitían. Yo fui, soy, una persona muy conflictiva, y me tenían un poco de miedo porque no sabían hasta dónde iba a llegar, qué iba a exhibir…

“Esa fue la principal razón por la que no pude exponer en público durante algunos años. Ya hoy puedo presentar mi obra dondequiera, y te adelanto que después de esta exposición viene otra, y luego otra…

“Estoy trabajando en una muestra que tiene que ver con el tratamiento del género, y la otra va a ser en papel maché. Está relacionada con unos trípticos que relatan las distintas visiones que se tienen sobre la existencia de Cristo”.

José Antonio Ramírez no quiso responder a mi pregunta de cómo quiere o cree que deban ver su obra las futuras generaciones. Solo se conforma con que hoy vayan tres personas a ver sus dibujos, mañana tres más… y así.