El placer de un verano teatral

El concepto de que “…el verano en Cuba es sol, playa, campismo, río y fiesta…”, algunos jóvenes lo rompen.

Desde inicio de julio la prioridad para una veintena de muchachos en Ciego de Ávila es llegar en las tardes a la Sala Teatro Abdala y enfrentar el reto de adquirir conocimientos, a través del taller de verano que imparte la Compañía Guiñol Polichinela, una de las más prestigiosas en Cuba en el arte de teatro titiritero y para niños.

La experiencia tiene ya una trayectoria de diez años con objetivos delimitados, con un impacto social marcado en la comunidad jóven de la provincia.

Yosvany Abril, director de Polichinela asegura que “…en nuestro pasís se piensa en otras cosas del teatro, incluso en el teatro drmaático y se excluye el teatro de muñecos, y lograr que estos jóvenes se acerquen al mundo del títere es muy importante, no solo para el movimiento titiritero de Ciego de Ávila, sino también, para el universo totiri9tero cubano, pues quizá algunos de estos jóvenes logren integrar otras compañías del país y siempre queda la satisfacción que se formen en este taller con Polichinela…”

Los talleres de verano de Polichinela cuentan con el auspicio de la Asociación Hermanos Saíz (AHS), en el propósito de acercar a la juventud avileña a la creación de la vanguardia joven en Ciego de Ávila, teniendo en cuenta que la mayoría de los actores de la compañía forman parte de su memebresía.

En esta edición, como en las anteriores, los actores asumen el rol pedagógico, que enriquece el vínculo con los jóvenes aprendices y estimula la labor en equipo, que casi los convierte en familia.

Las vivencias de Alejandro Quiñones, actor de la compañía, permiten que exprese: “…ha sido más que un reto porque no solo tengo que ponerme a la par de ellos, sino ser esa figura pedagógica que le transmita conocimientos, confianza, seguridad, y es muy difícil, pero me gusta, me encanta lo que sucede cada tarde y ya somos una familia con mucha química…”

La experiencia del taller de actuación para jóvenes, en los meses de julio y agosto tiene calificativos que devienen compromiso.

Los jóvenes talleristas la definen como: felicidad, estar seguro con todo el mundo, eso es lo que enseña el teatro, el cielo es el límite d ela imaginación aquí, ver la vida de una manera diferente, lo que se vive es maravilloso, genial, genial y genial…”

Romper el tabú de la visión veraniega de muchos jóvenes, marca pautas desde las voces y actitudes de estos, que encuentran en el aprendizaje y en la actuación un placer espiritual que no se halla en la disco, tampoco en las redes sociales, ni en el río, ni en la playa.