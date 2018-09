El talismán de Rubén Valdés

Un inicio de Campaña excelente registra el camarero de Los Tigres Rubén Valdés. Sus números lo ubican como el líder ofensivo del equipo avileño, que lo llevaron a asumir el segundo turno en el orden al bate.

… Tuve una buena preparación y le puse interés a los entrenamientos. Me sirvió mucho estar en la Liga Especial, ahí conocí a varios peloteros y entrenadores que me corrigieron la postura en la posición de bateo. Trabajé bastante con el psicólogo del equipo quien me dió mucha confianza. Creo que los resultados llegan según el empeño que le ponga cada cual a la preparación.

Este mejoría vino aparejada con el cambio de número al dejar atras el 10, con el cual jugó 8 campañas, para exibir en su chamarreta el 86.

…Cuando llegué a la Serie Provincial estaban repartiendo los uniformes y uno de los novatos del equipo de Chambas se anamoró del 10 y se lo sedí. Pedí un número y mi entrenador Onesio de León me dió el 86. Creo que tuve la mejor provincial de mi vida y decidí mantener este número con Los Tigres. Ahora que veo los resultados creo que si, que es mi talismán.

Rubén Valdés encabeza la mayoría de los departamentos de bateo en las filas de los Tigres. Exibe un average de 377, con 26 imparables, 6 dobles, 3 cuadrangulares y 16 carreras impulsadas. Bienvenido entonces el 86 a la escuadra de Ciego de Ávila.