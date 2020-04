Elijamos la cordura

Si tuviera que adjetivar la actitud de tantísimos hombres y mujeres en estos días, valiente encabezaría mi lista de propuestas. Seguro es, también, el adjetivo más dicho, más escrito, más pensado desde enero. Hay millones de personas cumpliendo con el deber a riesgo de la vida, y en estas circunstancias a nadie se le ocurriría ponerse a ahorrar halagos, máxime si escasean las opciones para ser recíprocos, ¿verdad?

Pero las “estadísticas” del uso del vocablo, si existiesen tales cálculos, podrían advertirnos de la presencia de los autonombrados valientes. Resulta fácil distinguirlos: no resisten los nasobucos, se aglomeran en las colas y pretenden ir a la casa del vecino por un trago de café. “Aquí no hay miedo”, dicen. Envuelven la irresponsabilidad con coraje, y en esa maniobra nos comprometen la vida.

Ha pasado casi un mes y medio desde que el nuevo coronavirus se analizara por primera vez en laboratorios cubanos. La imprudencia marcó los inicios, cuando muchos suponían que las altas temperaturas nos harían casi todo el trabajo. El aumento del número de casos nos trajo el susto y la cordura casi en igual proporción. Sin embargo, hoy, pareciera que se hacen lecturas erróneas de las cifras y volvemos a pecar de confiados.

No es un comportamiento generalizado, pero sí podríamos concluir que hay centros laborales a los que están asistiendo no solo los imprescindibles, que todavía buscamos en las tiendas en divisas artículos que no son de primerísima necesidad para algunos, y que seguimos planificando reuniones de trabajo y encuentros entre amigos, muchos innecesariamente.

Mientras, no pocos desafían los porcientos que hablan de contagios por exposición al virus SARS-CoV-2 en hospitales, laboratorios, o desde el timón de una ambulancia, en una verdadera demostración de arrojo y altruismo. Otros, están en las calles para mantener servicios vitales. Y hay un buen número pasando en casa ansiedades, zozobras y postergando besos, pero siempre adentro.

Para simplificarlo, deberíamos dividirlos en dos grupos: los que cooperan, sin importar la manera, y los que no. A estas alturas, ya muchos tenemos claro en qué división militan los verdaderos valientes, en esa donde la salud merece todos los sacrificios. Podrán contarse varias historias después de esta pandemia, pero la mía y la suya tienen que hablar de buenas acciones y mejores comportamientos. Intentémoslo. En datos, estaremos aplanando curvas y restándole porcientos a muchas listas, traducibles todos en nombres, en vidas, en alegrías.