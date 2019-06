¡En Brasil se habla fútbol! (+Post y Video)

“El fútbol es la religión de todos”, así lo expresó Eduardo Galeano.

Este deporte tuvo cuna en Europa, pero fue ineludible, se transmitió al “Nuevo Continente” y aquí jugaron el primer torneo oficial: La Copa América.

El campeonato es el más longevo, y en esta edición cada país se entregará sobre “el pasto” para tratar ser imbatibles con una férrea defensa, la cual recupera y entrega la número 5 al audaz mediocampo, este dará un toque de maestría a la pelota con un objetivo: que el ariete nacional gambetee y anide el balón hasta la portería contraria.

La veleidosa competencia de la CONMEBOL este año invito a dos equipos orientales: Japón y Qatar, este último, actual campeón de Asia, preparará su once con la meta de tener la mejor participación en el Mundial de 2022, donde serán locales.

Al tanto en Suramérica, los hinchas dejan atrás las rivalidades que conciernen en partidos entre Boca Juniors y River Plate en Argentina, Colo- Colo y la U en Chile, incluso Santos y Palmeiras en Brasil, ahora los aficionados ponen sobre su piel la camiseta de los mejores jugadores, quienes identifican las aspiraciones deportivas de una nación, simbolizan una bandera, una cultura, personifican el anhelado triunfo; en ocasiones utópico, pero es que los mayores seguidores y algunos neuróticos asientan una fe común sobre la chamarreta y el juego de su ídolo futbolista.

Lionel Messi, cinco veces balón de oro, frustró a la albiceleste el ser campeones en finales de este regional evento; más solo su presencia en la copa cifra la real oportunidad de convertir a Argentina en “la reina de América” al igualar a Uruguay en cantidad de títulos.

De opuesta manera si Luis Suárez, uno de los mejores 9 del mundo, golea con el promedio que lo hace en el FC Barcelona; más el “Chema” Jiménez y Diego Godín defienden, de manera regular, así como cuando los dirige el “Cholo” Simeone; un deja vu puede acontecer en el Maracaná, para ello el renovado mediocampo ha de estar a la altura de los defensas y delanteros charrúas.

Chile es la bicampeona de América; ambos títulos le candidata entre los favoritos, no obstante, el varapalo de la no clasificación al Mundial, la pésima temporada de Alexis y la ausencia del “Capitán América” Claudio Bravo, figura en las victorias de La Roja, no contrasta con los anteriores resultados.

Por otra parte; los de Gareca (DT Perú), equipo mundialista, sueñan con la copa; y sí solo les queda despertar, creer, más pasar el balón a Paolo Guerrero, máximo goleador en activo de estas lides, para que haga la realidad.

Nada se parece tanto al “fútbol”, como lo que hacen los jugadores de la canarinha, los del jogo bonito, pentacampeones del mundo, vastos favoritos, aún sin la presencia de su estrella Neymar, lesionado; por otra parte el ser local en estas copas es sinónimo de victorias, pues hasta el momento siempre que ha sido anfitrión ha levantado el trofeo.

¿Quién gana? Esta interrogante tendrá respuesta en palabras futbolísticas porque ¡En Brasil se habla fútbol!

Y también se canta. Escucha el tema ofical de la Copa América 2019.